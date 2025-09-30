मिर्जापुर पुलिस का खुलासा; 70 लोगों का कराया धर्म परिवर्तन, 500 की लिस्ट थी तैयार, मास्टरमाइंड समेत पांच गिरफ्तार
एसएसपी के मुताबिक, तमिलनाडु के रहने वाले डैनियल को पुलिस ने किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 8:08 PM IST
मिर्जापुर : जिले की अहरौरा पुलिस ने धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ किया है. मंगलवार को पुलिस ने धर्मांतरण की शिकायत पर छापेमारी कर तमिलनाडु के रहने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर पहले भी मामला दर्ज किया गया है.
एसएसपी सोमेन बर्मा ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि अहरौरा थाने के अंतर्गत एक दूरदराज स्थान पर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत किया. उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि इसमें बहुत से लोग जुड़े हैं.
उन्होंने बताया कि जिसके बाद पता चला कि तमिलनाडु के रहने वाले देव सहायम डैनियल यहां आकर धर्म परिवर्तन के काम में जुटे हुए थे. इनके साथ और लोग भी थे. जिनका काम गांव में जाकर लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करना था. इनके अलावा पांच लोग और भी गिरफ्तार किये गये हैं.
उन्होंने बताया कि पूछताछ में डैनियल ने कबूल किया कि वह फील्ड इंचार्ज नियुक्त किया गया है. जुलाई 2024 से यहां सक्रिय हैं. अब तक करीब 70 लोगों का धर्मांतरण कराया गया है. 600 लोगों की सूची बनाई गई है. जिस पर अमल करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी. यह लोग गरीब, निर्बल और आदिवासी वर्ग के लोगों को 'चंगाई प्रार्थना सभा' और आर्थिक मदद का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे.
एसएसपी के मुताबिक, डैनियल ने यह बताया कि उसके अधीन आठ लोग कार्यरत हैं, जिन्हें सोसाइटी की ओर से वेतन-भत्ता और प्रचार-प्रसार के लिए धन मुहैया कराया जाता है. ये लोग गांव-गांव जाकर महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण और आर्थिक मदद के बहाने धीरे-धीरे उनका धर्मांतरण कराते हैं.
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में देव सहायम डैनियल राज, सोनभद्र निवारी मिथिलेश कुमार कोल, रजौली निवासी ओमप्रकाश, कटरा निवासी पारस सोनकर एवं चन्दौली निवासी थॉमस रामसेवक शामिल हैं. इनके कब्जे से धर्मांतरण सम्बन्धी रजिस्टर, डोनेशन रजिस्टर, व्यक्तिगत डेटा, चार मोबाइल, एक लैपटॉप और एक डीवीआर बरामद किया है, जिनमें महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य पाए गए हैं.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में मलखान के घर चल रहा था ईसाई बनाने का खेल, चंगाई सभा के नाम पर भीड़ जुटाता, पैसे का लालच देकर कन्वर्ट करता