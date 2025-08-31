दुर्ग: जिले में रविवार को फिट इंडिया मूवमेंट के तहत भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में दुर्ग सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, कलेक्टर अभिजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए.

भिलाई सेक्टर-6 से शुरुआत: साइकिल रैली की शुरुआत भिलाई के सेक्टर-6 इंजीनियरिंग भवन से की गई. प्रतिभागियों ने पूरे टाउनशिप क्षेत्र का भ्रमण किया और अंत में रैली वापस सेक्टर-6 इंजीनियरिंग भवन में ही समाप्त हुई.

फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दुर्ग में साइकिल रैली का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं सभी से अपील करता हूं फिटनेस पर ध्यान दें. रोज नहीं तो हफ्ते में कम से कम एक बार रविवार को साइकिल जरूर चलाएं- सांसद विजय बघेल

3 दिवसीय कार्यक्रम: दरअसल, 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसी उपलक्ष्य में दुर्ग जिले में तीन दिवसीय फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसका रविवार को समापन हुआ.

स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है जब लोग फिटनेस को अपनी प्राथमिकता बनाएं. ऐसे आयोजनों का उद्देश्य आम नागरिकों को व्यायाम, खेल और शारीरिक सक्रियता की ओर प्रेरित करना है.- कलेक्टर अभिजीत सिंह

राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत जिले में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधायक ने भी की अपील: दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने भी लोगों से अपील की कि वे नियमित रूप से योग, व्यायाम और खेल को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया.

रैली के दौरान लोगों को स्वास्थ्य, फिटनेस और खेलों के महत्व के प्रति जागरूक किया गया. वहीं कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने संदेश दिया कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है.