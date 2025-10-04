ETV Bharat / state

मत्स्य नीति के विरोध में बुका के मछुआरों ने निकाली नाव रैली, सम्मेलन का आयोजन कर जताया विरोध

बांगो डैम से प्रभावित विस्थापितों की मांग: छत्तीसगढ़ किसान सभा के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रशांत झा ने कहा कि सन 1980 के दशक में हसदेव नदी पर बाँगो बांध का निर्माण किया गया था. जिसमें 58 आदिवासी बाहुल्य गांव पूर्णत: डूब गए थे. उसके पश्चात विस्थापितों को मुआवजा और पुनर्वास देने में सरकार की गंभीर विसंगतिया सामने आई. तत्कालीन कलेक्टर ने विस्थापितों को आश्वासन दिया था कि डूबान क्षेत्र में सभी विस्थापित परिवार मछली पालन कर अपना जीवन यापन कर सकेंगे और इस क्षेत्र में कई मछुआरा सहकारी समितियों का गठन भी किया गया.

किसान सभा ने किया मांगों का समर्थन: छत्तीसगढ़ किसान सभा ने बांगो डैम से प्रभावित विस्थापितों की मांगों का समर्थन किया है. साथ ही मत्स्य पालन के लिए जारी टेंडर को रद्द करने की मांग की है. इसके अलावा बांगो डैम से प्रभावितों को मछली पकड़ने का अधिकार देने की मांग रखी है.

कोरबा: बुका जल विहार में आदिवासी मछुआरा संघ (हसदेव जलाशय) द्वारा लगातार शासन की मत्स्य नीति का विरोध किया जा रहा है. संघ के बैनर तले पोड़ी उपरोडा ब्लॉक के बांगो बांध परियोजना में 52 गांव के स्थानीय विस्थापित आदिवासी सैकड़ों की संख्या में जमा हुए. जलाशय में नाव रैली निकालकर ग्रामीणों ने सम्मेलन का भी आयोजन किया. छत्तीसगढ़ सरकार की मत्स्य नीति 2022 के प्रावधानों का विरोध करते हुए हसदेव जलाशय में मत्स्य पालन के लिए जारी निविदा को रद्द करने की मांग की है. मछुआरा संघ ने नीति के प्रावधानों को असंवैधानिक बताया है.

मछुआरों ने निकाली नाव रैली (ETV Bharat)

मत्स्य नीति 2022: मछुआरा सहकारी समितियों के गठन के पश्चात विस्थापित परिवारों ने रॉयल्टी के आधार पर 4-5 साल तक मत्स्य पालन किया, लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बांगो बांध को ठेके पर देने का निर्णय लिया. जिससे सीधे तौर पर मछली पालन के लिए बांध पर नियंत्रण निजी ठेकेदारों के पास चला गया और स्थानीय विस्थापित आदिवासी अपने ही जमीन और जल पर निजी ठेकेदारों के द्वारा मजदूर बना दिए गए.





बांध को लीज पर देने का विरोध: आदिवासी मछुआरा संघ (हसदेव जलाशय) के फिरतू बिंझवार ने कहा कि 2003 और वर्तमान 2022 की मत्स्य नीति में एक हज़ार हेक्टेयर के बड़े जलाशय को मत्स्य महासंघ जो कि मत्स्य विभाग का की अंग है, बांध को ठेके पर देने का अधिकार दे दिया. इस प्रकार से पिछले तीन दशक से मत्स्य महासंघ जलाशय को 10 वर्षों की लीज पर देता आ रहा है. जिसका आदिवासी मछुआरा संघ विरोध करता है. ग्राम केंदई के रामबलि और धजाक के अथनस तिर्की ने बताया कि 2015 में दिया गया ठेका जून 2025 में समाप्त हुआ. जोकि निजी ठेकेदार को दिया गया था. उनके ठेका प्रथा के विरोध के बावजूद मत्स्य महासंघ ने सरकार की मत्स्य नीति 2022 का हवाला देते हुए पुन:10 वर्षों की लीज हेतु निविदा जारी कर दिया है. जिसकी अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है. इस बार भी अगले 10 वर्षों के लिए बांगो बांध का ठेका निजी ठेकेदार को देने की तैयारी है. सभी मछुआरों ने यह तय किया है कि ठेकेदार के लिए काम नहीं करेंगे और मत्स्य नीति में संशोधन के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.

मछुआरों ने निकाली नाव रैली (ETV Bharat)

सम्मेलन के अंत में स्थानीय मछुआरे जो कि बांगो बांध के विस्थापित आदिवासी भी हैं. सभी नाव लेकर जलाशय में उतरे. हसदेव जलाशय में नाव रैली कर आदिवासी मछुआरा संघ (हसदेव जलाशय) कोरबा ने निविदा को रद्द करने की माँग करते हुए 6 अक्टूबर को एसडीएम कार्यकाय घेराव कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया.

