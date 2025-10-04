नवरात्रि खत्म! बिहार में एक दिन में 60 लाख की मछली खा गए इस जिले के लोग
इस जिले में नवरात्रि खत्म होते ही करीब 60 लाख की मछली की बिक्री हुई. लोगों की भीड़ और बढ़ती मांग को लेकर बढ़ी कीमत.
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में नवरात्रि का पर्व समाप्त होते ही मछली बाजार में एक बार फिर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. नौ दिनों तक चले उपवास और धार्मिक प्रतिबंधों के बाद मांसाहार के शौकीनों ने मछली की दुकानों का रुख किया है. इस अचानक मांग में आई तेजी ने बाजार को गुलजार कर दिया है, लेकिन मछली की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं.
नवरात्रि में ठप रहता है मछली का कारोबार: नवरात्रि के दौरान अधिकांश लोग मांसाहार से परहेज करते हैं, जिसके कारण मछली की बिक्री लगभग ठप हो जाती है. इस दौरान व्यापारी भी सीमित स्टॉक रखते हैं लेकिन जैसे ही नवरात्रि समाप्त होती है, मछली की मांग कई गुना बढ़ जाती है. गोपालगंज के प्रमुख मछली बाजारों और मंडियों में सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं.
मछली की कीमतों में भारी बढ़ोतरी: मांग में अचानक आई उछाल के कारण मछली की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है. सामान्य दिनों में 250 से 300 रुपये प्रति किलोग्राम बिकने वाली मछली अब 400 से 500 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. खासकर रोहू, कतला और अन्य लोकप्रिय मछलियों की कीमतों में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है. थोक मंडियों में भी दाम बढ़ने से इसका असर खुदरा ग्राहकों पर पड़ रहा है.
विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी: मछली विक्रेताओं का कहना है कि वे नवरात्रि के बाद इस भीड़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. एक स्थानीय विक्रेता ने बताया कि नवरात्रि में कारोबार पूरी तरह ठप रहता है, लेकिन अब मांग इतनी बढ़ गई है कि बाहर से मछली मंगवानी पड़ रही है. इस बढ़ी मांग के कारण कीमतों में बढ़ोतरी स्वाभाविक है, लेकिन विक्रेताओं के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है.
"नवरात्रि में धंधा मंदा रहता है लेकिन अब जबरदस्त बिक्री हो रही है. बाहर से भी मछली मंगवानी पड़ रही है, इसलिए कीमतों में थोड़ा इजाफा हुआ है."-मछली विक्रेता
ग्राहकों की मजबूरी, फिर भी उत्साह: ग्राहकों का कहना है कि नवरात्रि के उपवास के बाद मांसाहार की शुरुआत मछली से करना उनकी परंपरा का हिस्सा है. एक ग्राहक ने कहा कि कीमतें भले ही बढ़ गई हो लेकिन त्योहार के बाद मछली खाने का अपना मजा है. यही कारण है कि बढ़ी कीमतों के बावजूद लोग मछली खरीदने से पीछे नहीं हट रहे.
"नौ दिनों के उपवास और धार्मिक प्रतिबंधों के बाद मांसाहार की शुरुआत मछली से ही की जाती है. इसलिए मछली लेकर जा रहे हैं, भले ही कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन त्योहार के बाद इतना तो चलता है."-ग्राहक
25 क्विंटल मछली की खपत: स्थानीय दुकानदारों के अनुसार, रोहू, कतला और प्यासी जैसी मछलियों की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है. मछली कारोबारी रवि कुमार ने बताया कि गोपालगंज के बाजार में अब तक करीब 60 लाख रुपये की 25 क्विंटल मछली की खपत होने का अनुमान है. मांग बढ़ने के कारण मछलियों की आवक कम पड़ रही है, जिससे कीमतें और चढ़ गई हैं.
"जिले के बाजार में नवरात्रि के बाद अभी तक करीब 60 लाख के 25 क्विंटल मछली की खपत होने का अनुमान है. मांग में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण मछली की आपूर्ति में कमी हो रही है, जिससे कीमतें बढ़ रही है."-रवि कुमार, मछली कारोबारी
रोहू-कतला से लेकर झींगा तक, कीमतों का हाल: फिलहाल रोहू मछली 300 से 350 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है, जो नवरात्रि से पहले 200 से 250 रुपये थी. कतला और अन्य बड़ी मछलियां 400 से 450 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रही हैं. वहीं, पटेंया, झींगा और टेंगड़ा जैसी मछलियों की कीमत 1000 से 1500 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. छोटी मछलियां भी 200 से 250 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं मिल रही हैं.
मछली बाजार में लौटी रौनक: नवरात्रि के बाद मछली बाजार में फिर से रौनक लौट आई है. व्यापारियों का कहना है कि मांग में यह उछाल उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं है. हालांकि, ग्राहकों को बढ़ी कीमतों की मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन मछली के स्वाद और परंपरा के आगे वे कीमतों की शिकायत को नजरअंदाज कर रहे हैं.
