रेवाड़ी की सड़क पर मछली ही मछली, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मछलियों से भरी पिकअप पलटी, लाखों रुपए का नुकसान

रेवाड़ी: दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार सुबह मछलियों से भरी एक पिकअप वाहन अचानक असंतुलित होकर सावन पुल के पास पलट गई. पिकअप पलटने से सैंकड़ों मछलियां सड़क पर बिखर गईं, जिनमें से कईयों की मौत हो गई. इन मछलियों की अनुमानित कीमत करीब 2 से 3 लाख रुपये बताई जा रही है. ये मछलियां अलग-अलग प्रजाति की थी.

वाहन चालक मौके से फरार: दरअसल, ये पिकअप दिल्ली से राजस्थान के नीमराना की ओर जा रही थी. रेवाड़ी के सावन पुल के पास पहुंचते ही पिकअप का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई. पिकअप पलटने से पिकअप में लदी मछलियां सड़क पर फैल गईं, जिससे कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई. इस घटना के बाद पिकअप वाहन चालक मौके से फरार हो गया. हालांकि वाहन चालक ने वाहन मालिक को घटना की सूचना पहले ही दे दी थी. सूचना मिलते ही पिकअप वाहन के मालिक मौके पर पहुंचे और बची हुई मछलियों को पानी से भरे ड्रमों में डालकर वापस ले गए.