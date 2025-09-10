रेवाड़ी की सड़क पर मछली ही मछली, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मछलियों से भरी पिकअप पलटी, लाखों रुपए का नुकसान
रेवाड़ी के सावन पुल के पास मछलियों से भरी पिकअप पलटने से लाखों का नुकसान हुआ है.
Published : September 10, 2025 at 5:24 PM IST
रेवाड़ी: दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार सुबह मछलियों से भरी एक पिकअप वाहन अचानक असंतुलित होकर सावन पुल के पास पलट गई. पिकअप पलटने से सैंकड़ों मछलियां सड़क पर बिखर गईं, जिनमें से कईयों की मौत हो गई. इन मछलियों की अनुमानित कीमत करीब 2 से 3 लाख रुपये बताई जा रही है. ये मछलियां अलग-अलग प्रजाति की थी.
वाहन चालक मौके से फरार: दरअसल, ये पिकअप दिल्ली से राजस्थान के नीमराना की ओर जा रही थी. रेवाड़ी के सावन पुल के पास पहुंचते ही पिकअप का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई. पिकअप पलटने से पिकअप में लदी मछलियां सड़क पर फैल गईं, जिससे कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई. इस घटना के बाद पिकअप वाहन चालक मौके से फरार हो गया. हालांकि वाहन चालक ने वाहन मालिक को घटना की सूचना पहले ही दे दी थी. सूचना मिलते ही पिकअप वाहन के मालिक मौके पर पहुंचे और बची हुई मछलियों को पानी से भरे ड्रमों में डालकर वापस ले गए.
वाहन पलटने से मची अफरा-तफरी: इस बारे में बावल थाना के हेड कांस्टेबल नित्यानंद ने बताया कि, "घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पहले सड़क पर बिखरी मछलियों को एक तरफ हटाया गया. इसके बाद यातायात व्यवस्था को बहाल किया गया. वाहन पलटने से ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं. हादसे के कारण हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन पुलिस की तत्परता से स्थिति को जल्द काबू में कर लिया गया."
ये भी पढ़ें:पलवल पहुंचे कृष्णपाल गुर्जर ने की ट्रैक्टर की सवारी, बोले- "उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित थी, विपक्ष ने किया क्रॉस वोटिंग"