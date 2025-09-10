ETV Bharat / state

रेवाड़ी की सड़क पर मछली ही मछली, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मछलियों से भरी पिकअप पलटी, लाखों रुपए का नुकसान

रेवाड़ी के सावन पुल के पास मछलियों से भरी पिकअप पलटने से लाखों का नुकसान हुआ है.

fish full Pickup overturned on Delhi Jaipur highway
रेवाड़ी की सड़क पर मछली ही मछली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 10, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार सुबह मछलियों से भरी एक पिकअप वाहन अचानक असंतुलित होकर सावन पुल के पास पलट गई. पिकअप पलटने से सैंकड़ों मछलियां सड़क पर बिखर गईं, जिनमें से कईयों की मौत हो गई. इन मछलियों की अनुमानित कीमत करीब 2 से 3 लाख रुपये बताई जा रही है. ये मछलियां अलग-अलग प्रजाति की थी.

वाहन चालक मौके से फरार: दरअसल, ये पिकअप दिल्ली से राजस्थान के नीमराना की ओर जा रही थी. रेवाड़ी के सावन पुल के पास पहुंचते ही पिकअप का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई. पिकअप पलटने से पिकअप में लदी मछलियां सड़क पर फैल गईं, जिससे कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई. इस घटना के बाद पिकअप वाहन चालक मौके से फरार हो गया. हालांकि वाहन चालक ने वाहन मालिक को घटना की सूचना पहले ही दे दी थी. सूचना मिलते ही पिकअप वाहन के मालिक मौके पर पहुंचे और बची हुई मछलियों को पानी से भरे ड्रमों में डालकर वापस ले गए.

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मछलियों से भरी पिकअप पलटी (ETV Bharat)

वाहन पलटने से मची अफरा-तफरी: इस बारे में बावल थाना के हेड कांस्टेबल नित्यानंद ने बताया कि, "घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पहले सड़क पर बिखरी मछलियों को एक तरफ हटाया गया. इसके बाद यातायात व्यवस्था को बहाल किया गया. वाहन पलटने से ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं. हादसे के कारण हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन पुलिस की तत्परता से स्थिति को जल्द काबू में कर लिया गया."

ये भी पढ़ें:पलवल पहुंचे कृष्णपाल गुर्जर ने की ट्रैक्टर की सवारी, बोले- "उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित थी, विपक्ष ने किया क्रॉस वोटिंग"

For All Latest Updates

TAGGED:

FISH FULL PICKUP OVERTURNED REWARIDELHI JAIPUR HIGHWAYरेवाड़ी मछलियों से भरी पिकअप पलटीदिल्ली जयपुर हाईवेFISH ON REWARI ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.