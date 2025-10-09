ETV Bharat / state

खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी! पिथौरागढ़ में मछली के मोमो-पापड़-अचार का चख सकेंगे स्वाद

पिथौरागढ़ में खुला पहला मत्स्य सहेली आउटलेट, मछली के मोमो पापड़, कटलेट, अचार आदि मिलेगा, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना से महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

PITHORAGARH FISH PRODUCTS OUTLET
मछली से बने डिश (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 9, 2025 at 3:29 PM IST

4 Min Read
पिथौरागढ़: अब मछली पालन के क्षेत्र में महिलाएं भी उद्यमिता की नई मिसाल पेश कर सकेंगी. जिसके तहत जहां पुरुष मत्स्य पालन कर उत्पादन संभालेंगे तो वहीं महिलाएं मछली से बने उत्पादों से कारोबार को आगे बढ़ाएंगी. जी हां, इसके लिए पिथौरागढ़ जिले में पहला मत्स्य सहेली आउटलेट खोला गया है. जहां आपको मछली के मोमो, पापड़, कटलेट, अचार आदि खाने को मिलेगा.

दरअसल, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान के पास मत्स्य सहेली आउटलेट खोला गया है. जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और मेयर कल्पना देवलाल ने किया. आउटलेट में फिश मोमो, फिश पापड़, फिश कटलेट, फिश फिंगर, अचार आदि मिल जाएंगे.

Fish Products Outlet
मत्स्य सहेली आउटलेट का शुभारंभ (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

जिला मत्स्य पालन अधिकारी रमेश चलाल ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों को मछली से बने विभिन्न उत्पादों जैसे फिश मोमो, फिश पापड़, फिश कटलेट, फिश फिंगर, अचार और फिश बॉल्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इन उत्पादों को आउटलेट के साथ स्थानीय बाजारों में भी उपलब्ध कराया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस योजना से मत्स्य उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा और महिलाओं को घर के पास ही रोजगार का नया अवसर प्राप्त होगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मछली से बने विभिन्न उत्पादों का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है.

आउटलेट में मिलेगी ताजी मछलियां: सहकारी समिति के माध्यम से महिलाएं फिश आचार, फिश मोमो, फिश पापड़, फिश बॉल्स, फिश फिंगर, फिश कटलेट आदि तैयार कर इन्हें स्थानीय बाजार में बेचेंगी. साथ ही स्थानीय स्तर पर उत्पादित ताजी मछलियों की बिक्री भी आउटलेट के माध्यम से की जाएगी.

"यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी. इससे स्थानीय मत्स्य उत्पादों को नई पहचान और बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे."- विनोद गोस्वामी, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

मछली के मोमो खाने के फायदे-

  • यह प्रोटीन से भरपूर होता है. मछली के मोमो शरीर को आवश्यक प्रोटीन देते हैं, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं.
  • दिल के लिए फायदेमंद माना जाता है. मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड हृदय की सेहत के लिए अच्छा होता है. जो कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है.
  • दिमाग को मजबूत बनाता है. मछली खाने से याददाश्त और दिमागी कार्यक्षमता बेहतर होती है.
  • यह कम फैट वाला भोजन है. सामान्य मोमो की तुलना में मछली के मोमो हल्के और कम फैट वाले होते हैं.
  • विटामिन D और B12 का स्रोत भी है. ये हड्डियों को मजबूत करने और नसों के कार्य में मदद करते हैं.
  • त्वचा और बालों के लिए अच्छा माना जाता है. मछली में पाए जाने वाले पोषक तत्व त्वचा को चमकदार और बालों को स्वस्थ रखते हैं.
  • इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है. नियमित रूप से सीमित मात्रा में खाने से रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.

अक्सर देखा गया है कि मछली पालन का कार्य पुरुषों ही करते हैं, लेकिन अब उनकी तैयार की गई मछली को महिलाओं की सहकारी समिति के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराया जाएगा.

इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों को उनकी मछलियों का उचित मूल्य मिलेगा. बल्कि, स्थानीय महिलाओं को मत्स्य उत्पाद बेचने का रोजगार भी मिलेगा. यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

