खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी! पिथौरागढ़ में मछली के मोमो-पापड़-अचार का चख सकेंगे स्वाद

पिथौरागढ़: अब मछली पालन के क्षेत्र में महिलाएं भी उद्यमिता की नई मिसाल पेश कर सकेंगी. जिसके तहत जहां पुरुष मत्स्य पालन कर उत्पादन संभालेंगे तो वहीं महिलाएं मछली से बने उत्पादों से कारोबार को आगे बढ़ाएंगी. जी हां, इसके लिए पिथौरागढ़ जिले में पहला मत्स्य सहेली आउटलेट खोला गया है. जहां आपको मछली के मोमो, पापड़, कटलेट, अचार आदि खाने को मिलेगा.

दरअसल, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान के पास मत्स्य सहेली आउटलेट खोला गया है. जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और मेयर कल्पना देवलाल ने किया. आउटलेट में फिश मोमो, फिश पापड़, फिश कटलेट, फिश फिंगर, अचार आदि मिल जाएंगे.

मत्स्य सहेली आउटलेट का शुभारंभ (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

जिला मत्स्य पालन अधिकारी रमेश चलाल ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों को मछली से बने विभिन्न उत्पादों जैसे फिश मोमो, फिश पापड़, फिश कटलेट, फिश फिंगर, अचार और फिश बॉल्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इन उत्पादों को आउटलेट के साथ स्थानीय बाजारों में भी उपलब्ध कराया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस योजना से मत्स्य उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा और महिलाओं को घर के पास ही रोजगार का नया अवसर प्राप्त होगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मछली से बने विभिन्न उत्पादों का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है.