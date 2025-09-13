बिहार में सड़क पर अचानक मछलियों की हुई बारिश, लूटने के लिए लोगों का लगा हुजुम
बांका में पिकअप से मछलियां सड़क पर गिरने लगीं. इस संबंध में जानकारी मिलने पर लोग मौके पर पहुंचे और मछलियां बटोरने लगे.
Published : September 13, 2025 at 12:28 PM IST
बांका: बिहार के बांका में एक अनोखा मामला सामने आया है. दरअसल यहां पर भागलपुर–हंसडीहा मुख्य मार्ग पर शुक्रवार शाम एक पिकअप से गिरकर मछलियां सड़क पर बिखर गई. मछलियां लूटने वालों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई. ये घटना बौंसी ब्लॉक गेट के पास की है.
चालक ने अचानक ने लगाया ब्रेक: दरअसल एक पिकअप वाहन भागलपुर–हंसडीहा मुख्य मार्ग से गुजर रहा था, तभी अचानक पिकअप चालक ने ब्रेक लगा दिया. जिससे वाहन बेकाबू हो गया और मछलियां सड़क पर बिखर गई.
बर्तन और बोरे में लोगों ने भरी मछलियां: मिली जानकारी के अनुसार सड़क पर मछलियों को छटपटाता देख स्थानीय लोग घर से बर्तन लेकर मौके पर पहुंचे, जबकि कुछ लोग मछलियों को बोरे में भरते नजर आए. भनक लगते ही आसपास के ग्रामीणों ने भी मछली बटोरना शुरू कर दिया.
मछली लूटने वालों में लगी होड़: देखते ही देखते पूरा रोड मछली लूटने वालों से भर गया. माहौल ऐसा था कि हर कोई किसी भी तरह से अधिक से अधिक मछली ले जाना चाहता था. कुछ मिनटों में सड़क से मछलियां साफ हो गई.
''ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं. जब परिवहन के दौरान अनियंत्रित वाहन से सामान गिर जाता है तो लोग उसे लूट ले जाते हैं. इस घटना ने राहगीरों को भी कुछ देर तक परेशानी में डाल दिया था, क्योंकि सड़क पूरी तरह भीड़ से जाम हो गई थी''. -स्थानीय निवासी
लखीसराय में मछलियों की बारिश: बता दें कि इससे पहले लखीसराय में साबिकपुर पंचायत के दामोदरपुर गांव में पानी के साथ मछलियों की बारिश की खबर सामने आई थी. इन मछलियों को लूटने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी.
