ETV Bharat / state

भाजपा की नई टीम की पहली 'पाठशाला' आयोजित, राष्ट्रीय महामंत्री समेत कई दिग्गज हुए शामिल, मिशन 2027 का फूंका बिगुल

देहरादून में भाजपा की नई टीम की पहली कार्यशाला आयोजित हुई.

BJP office bearer workshop
भाजपा की नई टीम की पहली कार्यशाला आयोजित (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 24, 2025 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड भाजपा ने हाल ही 7 सितंबर को अपने नए पदाधिकारियों की घोषणा की थी. उत्तराखंड के 19 संगठनात्मक जिलों में से 16 जिलों में भाजपा ने अपने पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया था. इसी क्रम में आज 24 सितंबर को देहरादून के एक होटल में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त सभी प्रदेश पदाधिकारियों जिला अध्यक्षों, जिला महामंत्रियों, जिला प्रभारी, जिला सह प्रभारी की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया.

देहरादून में भाजपा ने प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला के साथ मिशन 2027 की तैयारी का बिगुल बजा दिया है. कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहे. नए प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और जिलाध्यक्ष भी इस अहम बैठक में शामिल हुए.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह संगठन की पहली कार्यशाला है और अब संगठन का विस्तार बूथ स्तर तक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ ही विजय का मुख्य केंद्र है. इसलिए बूथ स्तर पर समन्वय और प्रबंधन को मजबूत करना कार्यशाला का प्रमुख एजेंडा है. महेंद्र भट्ट ने बताया कि पंचायत, नगर निगम और अन्य स्थानीय चुनावों में भी कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन से जोड़ा जाएगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को घर-घर पहुंचाएं और 2027 में भाजपा की जीत सुनिश्चित करें.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कार्यशाला सभी जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री, प्रभारी और मोर्चों के प्रमुखों को नए जोश के साथ एकजुट होकर काम करने का अवसर दे रही है. उन्होंने कहा कि ये सभी लोग लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अब नए दायित्व मिलने के बाद मिशन 2027 की जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर तक मेहनत करेंगे. सीएम धामी ने आह्वान किया कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर टीम भावना से काम करें, ताकि 2027 में प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बने.

बता दें कि 2027 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में भाजपा ने अपने संगठन में बदलाव करते हुए नए पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 2027 चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा करनी शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

भाजपा पदाधिकारियों की कार्यशालाउत्तराखंड भाजपा की बैठकUTTARAKHAND BJP MEETINGUTTARAKHAND ASSEMBLY ELECTIONS 2027BJP OFFICE BEARER WORKSHOP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.