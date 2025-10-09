ETV Bharat / state

चंबल नदी पर बन रहा देश का पहला अनूठा एक्वाडक्ट, 12 लेन हाईवे जितना चौड़ा होगा ‘राम जल सेतु’

कोटा में मॉडिफाइड PKC-इंटीग्रेटेड ERCP के तहत बन रहे एक्वाडक्ट से 8800 क्यूसेक पानी ले जाया जाएगा. इसके ऊपर से वाहन भी गुजरेंगे.

ऐसा बनेगा एक्वाडक्ट
ऐसा बनेगा एक्वाडक्ट (ETV Bharat Kota)
कोटा: मॉडिफाइड पार्वती-कालीसिंध-चंबल इंटीग्रेटेड ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (मॉडिफाइड PKC -इंटीग्रेटेड ERCP) के पहले चरण का काम शुरू हो गया है. इसमें चंबल नदी पर बनने वाले एक्वाडक्ट का निर्माण शुरू हुआ है. यह देश का अनूठा और अपने आप में पहला स्ट्रक्चर होगा. यह एक्वाडक्ट 452 पिलर पर खड़ा होगा, जिसके जरिए फीडर कैनाल का 8800 क्यूसेक पानी चंबल नदी के पार करवाया जाएगा. इसकी चौड़ाई 150 फीट होगी, जबकि लंबाई 2880 मीटर रहेगी. इसके ऊपर से 9 मीटर चौड़ी सड़क भी बनेगी, जिस पर से आवागमन हो सकेगा.

452 पिलर पर टिकेगा ‘राम जल सेतु’: राजस्थान वॉटर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड (RWGCL) के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर रवि सोलंकी ने बताया कि देश में इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं है. इतनी लंबाई और पानी ले जाने की क्षमता वाला एक्वाडक्ट भारत में पहली बार बन रहा है. इसकी खासियत यह है कि इसमें चौड़ाई के साथ-साथ लंबाई में भी छह पिलर होंगे. फीडर कैनाल के साथ सड़क भी बनाई जाएगी जो एक्वाडक्ट के ऊपर से निकलेगी. पैकेज नंबर 1 के जनरल मैनेजर पीके गुप्ता ने बताया कि इस एक्वाडक्ट का नाम ‘राम जल सेतु’ रखा गया है.

एक्वाडक्ट डिजाइन का लेआउट
एक्वाडक्ट डिजाइन का लेआउट (ETV Bharat Kota)

75 जगह पर एक साथ छह-छह पिलर: रवि सोलंकी ने बताया कि निर्माण के दौरान 452 पिलर खड़े किए जा रहे हैं. शुरुआत और अंत में दो एब्यूटमेंट वाले पिलर शामिल होंगे. हर 30 मीटर पर पिलर बनाए जाएंगे. इस तरह 75 जगह पर छह-छह पिलर बनाए जा रहे हैं, जो फीडर की चौड़ाई बढ़ाने के लिए होंगे. प्रत्येक पिलर का व्यास लगभग 3 मीटर और ऊंचाई 5 से 25 मीटर के बीच होगी.

चंबल नहर से डेढ़ गुना ज्यादा क्षमता: उन्होंने बताया कि इस पैकेज में 22 किलोमीटर लंबी फीडर कैनाल का निर्माण किया जा रहा है, जो नोनेरा बैराज से मेज नदी तक पानी ले जाएगी. इसमें चंबल नदी को पार करने के लिए 2.280 किलोमीटर लंबा यह एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है. इसकी कुल लागत लगभग 1800 करोड़ रुपये है, जिसमें से अकेले एक्वाडक्ट की लागत 1500 करोड़ है. चंबल की दाईं मुख्य नहर की क्षमता 6000 क्यूसेक है, जबकि यह नया एक्वाडक्ट 8800 क्यूसेक पानी पार करवाने में सक्षम होगा.

एक्वाडक्ट का मॉडल
एक्वाडक्ट का मॉडल (ETV Bharat Kota)

12 लेन हाईवे जितनी चौड़ाई: चीफ इंजीनियर सोलंकी ने बताया कि हाईवे की दो लेन लगभग 7.5 मीटर चौड़ी होती हैं. ऐसे में 12 लेन की चौड़ाई करीब 45 मीटर होती है. बन रहा एक्वाडक्ट भी लगभग 45 मीटर चौड़ा है, यानी यह 12 लेन हाईवे जितना चौड़ा होगा. इसके निर्माण के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लीयरेंस भी मिल गई है. बूंदी जिले के लाखेरी के गोहाटा गांव में काम शुरू हो गया है, जहां बड़ी मशीनों से पिलर के लिए खुदाई चल रही है.

पांच अलग-अलग ट्रफ में बहेगा पानी: चंबल पर बने इस एक्वाडक्ट में पांच अलग-अलग ट्रफ बनाए जा रहे हैं, जिनसे होकर पानी गुजरेगा. हर ट्रफ 30 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर गहरा होगा. पांचों ट्रफ चौड़ाई में एक साथ बनेंगे, जिससे इसकी कुल चौड़ाई 45 मीटर हो जाएगी. हर छह पिलर पर पियर कैप रखी जाएगी, जिन पर यह पांच ट्रफ टिके रहेंगे. लंबाई में 76 ट्रफ होंगे और पूरे एक्वाडक्ट में कुल 380 ट्रफ बनेंगे.

एक्वाडक्ट के ऊपर सड़क भी बनेगी: चीफ इंजीनियर ने बताया कि फीडर कैनाल के साथ निरीक्षण और आवागमन के लिए सड़क बनाई जा रही है. यह सड़क एक तरफ पक्की और दूसरी तरफ कच्ची होगी। बारिश के मौसम में जब चंबल नदी से बैराज के जरिए पानी छोड़ा जाएगा, तभी इस फीडर कैनाल से भी पानी आगे जाएगा. एक्वाडक्ट के पांच ट्रफों में बीच वाले पर 9 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी, जिस पर से यातायात चल सकेगा. इसी तरह का ढांचा बारां जिले की मांगरोल तहसील में बालिन्दा घाट के पास बना हुआ है, जहां पार्वती नदी के ऊपर से नहर और उसके ऊपर से सड़क गुजरती है.

