आजादी के बाद पहली बार कोई IAS पहुंचा बीजापुर का बांगुली गांव, ट्रैक्टर और बाइक की करनी पड़ी सवारी

बीजापुर: नक्सल प्रभावित जिलों में अभी सड़कों और पुल पुलिया की काफी कमी है. नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले ग्रामीण इस समस्या से हर दिन जूझते हैं. जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए इस बार खुद कलेक्टर संबित पात्रा अफसरों के साथ निकले. कलेक्टर और अफसरों ने गांव की जमीनी हकीकत को नजदीक से देखा और समझा.

पहली बार कोई कलेक्टर पहुंचा बांगुली: शनिवार को कलेक्टर संबित मिश्रा फोर्स के साथ नियद नेल्लानार योजना के तहत चलाए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया. कलेक्टर सबसे पहले बांगुली सुरक्षा कैंप पहुंचे. बांगुली गांव और कैप पहुंचने के लिए कलेक्टर और अफसरों को ट्रैक्टर और बाइक की खतरनाक सवारी करनी पड़ी. पहले तो टीम ने इंद्रावती नदी को बाइक से पार किया फिर ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव तक पहुंचे. करीब 5 किलोमीटर का पैदल रास्ता भी कलेक्टर और अफसरों को तय करना पड़ा.

ट्रैक्टर और बाइक की करनी पड़ी सवारी (ETV Bharat)

जवानों की तारीफ: कलेक्टर ने बांगुली सुरक्षा कैंप में रह रहे जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि हम आपके हौसले को सलाम करते हैं. आप बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियों में यहां रहते हैं. नक्सलियों से लोगों की सुरक्षा के लिए आप लोग दिन रात यहां डटे हुए हैं. इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है. कलेक्टर ने स्थानीय लोगों से भी बात करते हुए कहा कि जल्द ही विकास के कामों में और तेजी लाए जाएगी. बारिश के बाद हम नियद नेल्लानार योजना के तहत विकास के कामों की शुरुआत करने जा रहे हैं.