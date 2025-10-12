ETV Bharat / state

आजादी के बाद पहली बार कोई IAS पहुंचा बीजापुर का बांगुली गांव, ट्रैक्टर और बाइक की करनी पड़ी सवारी

सुरक्षा कैंप बांगुली पहुंचने के लिए अफसरों को खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ा.

COLLECTOR REACHED BANGULI CAMP
ट्रैक्टर और बाइक की करनी पड़ी सवारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 12, 2025 at 8:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: नक्सल प्रभावित जिलों में अभी सड़कों और पुल पुलिया की काफी कमी है. नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले ग्रामीण इस समस्या से हर दिन जूझते हैं. जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए इस बार खुद कलेक्टर संबित पात्रा अफसरों के साथ निकले. कलेक्टर और अफसरों ने गांव की जमीनी हकीकत को नजदीक से देखा और समझा.

पहली बार कोई कलेक्टर पहुंचा बांगुली: शनिवार को कलेक्टर संबित मिश्रा फोर्स के साथ नियद नेल्लानार योजना के तहत चलाए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया. कलेक्टर सबसे पहले बांगुली सुरक्षा कैंप पहुंचे. बांगुली गांव और कैप पहुंचने के लिए कलेक्टर और अफसरों को ट्रैक्टर और बाइक की खतरनाक सवारी करनी पड़ी. पहले तो टीम ने इंद्रावती नदी को बाइक से पार किया फिर ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव तक पहुंचे. करीब 5 किलोमीटर का पैदल रास्ता भी कलेक्टर और अफसरों को तय करना पड़ा.

ट्रैक्टर और बाइक की करनी पड़ी सवारी (ETV Bharat)

जवानों की तारीफ: कलेक्टर ने बांगुली सुरक्षा कैंप में रह रहे जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि हम आपके हौसले को सलाम करते हैं. आप बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियों में यहां रहते हैं. नक्सलियों से लोगों की सुरक्षा के लिए आप लोग दिन रात यहां डटे हुए हैं. इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है. कलेक्टर ने स्थानीय लोगों से भी बात करते हुए कहा कि जल्द ही विकास के कामों में और तेजी लाए जाएगी. बारिश के बाद हम नियद नेल्लानार योजना के तहत विकास के कामों की शुरुआत करने जा रहे हैं.

Collector reached Banguli Camp
ग्रामीणों ने दिया कलेक्टर को सुझाव (ETV Bharat)
Collector reached Banguli Camp
ट्रैक्टर और बाइक की करनी पड़ी सवारी (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने दिया कलेक्टर को सुझाव: कलेक्टर ने गांव वालों से भी विकास कार्यों को लेकर चर्चा की. कलेक्टर ने उनसे पूछा कि आपको अपने गांव में किन चीजों के लिए दिक्कत होती है जिसे आप दूर करना चाहते हैं. गांव वालों ने कलेक्टर के सामने कई बातें रखी. कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि उनकी जो भी जरुरतें हैं उसे शासन की मदद से जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा. कलेक्टर ने कहा कि इंद्रावती नदी के पार रहने वाले लोगों की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा.

Collector reached Banguli Camp
ट्रैक्टर और बाइक की करनी पड़ी सवारी (ETV Bharat)
Collector reached Banguli Camp
ट्रैक्टर और बाइक की करनी पड़ी सवारी (ETV Bharat)

शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का हम जल्द इस इलाके में इजाफा करने जा रहे हैं. गांव तक सड़क का निर्माण हो इसकी प्राथमिकता लेकर हम काम करेंगे. शासन स्तर पर जो भी आपकी मांगें हैं उसे हम रखेंगे. कैंप में रहने वाले जवानों की भी हम तारीफ करते हैं. इन मुश्किल परिस्थितियों में आप देश की सेवा कर रहे हैं उसे हम सलाम करते हैं: संबित मिश्रा, कलेक्टर, बीजापुर

Collector reached Banguli Camp
ट्रैक्टर और बाइक की करनी पड़ी सवारी (ETV Bharat)

दौरे पर अफसरों का दल रहा मौजूद: बांगुली सुरक्षा कैंप का दौरा करने के दौरान सीईओ जनपद पंचायत, तहसीलदार, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा PRO जनपद पंचायत भैरमगढ़ मौजूद रहे. कलेक्टर का यह दौरा न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि ग्रामीणों के मन में यह विश्वास भी जगा कि शासन उनके द्वार तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है. बांगुली जैसे सुदूरवर्ती इलाकों में कलेक्टर का पैदल पहुंचकर निरीक्षण गांव वालों को खूब पसंद आया. लोगों में ये भरोसा जगा है कि जल्द ही उनके गांव के दिन बदलेंगे.

Collector reached Banguli Camp
ट्रैक्टर और बाइक की करनी पड़ी सवारी (ETV Bharat)

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

बीजापुर IED ब्लास्ट, कोबरा 206 का हेड कॉन्सटेबल घायल

नक्सल इलाके में जिला अस्पताल के स्टाफ का कमाल, समय से पहले जन्मे बच्चे की देखभाल कर बचाया

For All Latest Updates

TAGGED:

BIJAPURBANGULI VILLAGECOLLECTOR SAMBIT MISHRASECURITY CAMP BANGULICOLLECTOR REACHED BANGULI CAMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.