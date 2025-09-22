ETV Bharat / state

अजमेर JLN अस्पताल में पहली बार हुआ अंगदान, दुर्गा शंकर 3 लोगों को देगा नई जिंदगी

अजमेर में 16 वर्षीय ब्रेन डेड किशोर का अंगदान किया गया. जेएलएन अस्पताल में ये प्रक्रिया पहली बार हुई है.

ब्रेन डेड किशोर का अंगदान
ब्रेन डेड किशोर का अंगदान (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 1:48 PM IST

अजमेर: राजस्थान में अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में नवरात्र के पहले दिन केकड़ी के जुवान सिंह ने अपने 16 वर्षीय बेटे दुर्गा शंकर के शरीर के अंगदान किए हैं. अस्पताल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है. दुर्गा शंकर का हार्ट लेने के लिए चेन्नई से चिकित्सकों की टीम भी आई, लेकिन अजमेर से चेन्नई की दूरी आड़े आ गई. लिहाजा, शरीर से हार्ट नहीं निकाला गया, जबकि दोनों किडनी और लिवर को निकाल लिया गया. इस तरह दुर्गा शंकर तीन लोगों को जीवनदान देगा. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी अस्पताल पहुंच कर परिजनों को ढांढस बंधाया और उनकी हिम्मत की सराहना करते हुए कहा कि यह अंगदान समाज के लिए प्रेरणा बनेगा.

जेएलएन अस्पताल में सोमवार को पहली बार अंगदान की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया. इसके लिए चेन्नई और जयपुर से चिकित्सकों का विशेष दल रविवार रात को ही अजमेर पहुंच गया था. सोमवार सुबह 8 बजे आपातकालीन इकाई के न्यू ऑपरेशन थिएटर में अंगदान की प्रक्रिया शुरू की गई. शुरुआत में किशोर के शरीर से हार्ट, किडनी और लिवर निकालने का निर्णय लिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर शरीर से हार्ट निकालने की प्रक्रिया को निरस्त किया गया. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि इस अस्पताल के इतिहास में पहली बार अंगदान की प्रक्रिया की जा रही है. केकड़ी के करनोस गांव के रहने वाले 16 वर्षीय दुर्गा शंकर के शरीर से 2 किडनी और एक लिवर निकाला गया है.

ब्रेन डेड किशोर का अंगदान (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें. अमर हुए 'विमल', अंगदान कर कई लोगों को दी नई जिंदगी, हेलीकॉप्टर से हार्ट अहमदाबाद भेजा गया

बदलना पड़ा निर्णय : उन्होंने बताया कि चेन्नई से चिकित्सकों की टीम दुर्गा शंकर का हार्ट लेने के लिए अजमेर आई हुई थी, लेकिन बाद में चेन्नई के चिकित्सकों की टीम ने हार्ट निकालने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि अजमेर से चेन्नई की दूरी काफी है. वहां तक ले जाते हुए हार्ट काम करना बंद कर देगा. ऐसे में यह किसी के काम नहीं आ पाएगा. डॉ. सामरिया ने बताया कि दुर्गा शंकर का हार्ट नहीं निकाला गया है, जबकि उसके लिवर और दो किडनी को निकाल कर जयपुर एसएमएस अस्पताल भेजा गया है.

पिता जुवान सिंह ने बताया कि उनके तीन संतान में से दुर्गा शंकर सबसे छोटा था. दुर्गा शंकर 9वीं कक्षा का छात्र था. पिछले मंगलवार को दुर्गा शंकर के सिर में दर्द हुआ और वह बेहोश हो गया था. उसे केकड़ी के राजकीय अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे अजमेर जेएलएन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. दुर्गा शंकर की जांच करवाई गई तब पता चला कि उसके मस्तिष्क में नस फट गई, जिससे उसका ब्रेन डेड हो गया. चिकित्सकों ने अंगदान के लिए उसे प्रेरित किया. परिवार में बातचीत करने के बाद दुर्गा शरीर के अंगों का दान करने की सहमति उसने दे दी. बातचीत करते हुए जुवान सिंह भावुक हो गए.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि जुवान सिंह ने अपने पुत्र के शरीर के अंगदान किए हैं. निश्चित रूप से यह बहुत ही हिम्मत का काम है. दुर्गा शंकर के अंगों से तीन अन्य लोगों को जीवनदान मिलेगा. इस तरह से हर कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है, लेकिन यह दृढ़ता और हिम्मत के साथ किया गया पुनीत कार्य है. यह समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे. अजमेर जेएलएन अस्पताल के लिए भी यह ऐतिहासिक कार्य हुआ है. परिजनों को प्रणाम करता हूं. वहीं, दुर्गा शंकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.

