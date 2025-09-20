ETV Bharat / state

झारखंड में पहली बार किसी सीएचसी में मरीज के घुटने का ट्रांसप्लांट! जानें, कौन-सा है वो स्वास्थ्य केंद्र

पलामूः झारखंड में पहली बार एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज का घुटने का ट्रांसप्लांट हुआ है. मरीज बिहार के गया के गुरारू का रहने वाला है. चार वर्ष पहले एक सड़क हादसे में मरीज का घुटना टूट गया था.

मरीज सोनू कुमार पलामू के चैनपुर इलाके में कभी ड्राइवर का काम किया करता था. सोनू कुमार चलफिर नहीं सकता था. वह इलाज के लिए पलामू के चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गया, जहां डॉक्टर ने उनके पैर की जांच की. जांच करने के बाद चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने सोनू कुमार को घुटने का ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः झारखंड में पहली बार किसी सीएचसी में मरीज के घुटने का ट्रांसप्लांट. (ETV Bharat)

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चमन कुमार ने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ से संपर्क किया. बाद में डॉक्टरों की टीम ने पलामू के चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार की शाम करीब डेढ़ घंटे तक मरीज सोनू कुमार के घुटने का ऑपरेशन किया और घुटना ट्रांसप्लांट किया.

घुटना ट्रांसप्लांट के बाद सोनू कुमार जल्दी ही चलने-फिरने लगे जाएंगे. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहली बार घुटने का ट्रांसप्लांट होने के बाद पलामू की डीसी समीर एस खुद मरीज को देखने पहुंचीं. डीसी समीरा एस ने मरीज सोनू कुमार के साथ बातचीत की, उनका हालचाल जाना और घुटने का ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर की टीम से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया. मरीज सोनू कुमार का आयुष्मान भारत योजना के तहत घुटने का ट्रांसप्लांट किया गया है.