झारखंड में पहली बार किसी सीएचसी में मरीज के घुटने का ट्रांसप्लांट! जानें, कौन-सा है वो स्वास्थ्य केंद्र
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घुटने का ट्रांसप्लांट कर एक बड़ी उपब्लधि हासिल की है. ये पहली बार है कि किसी सीएचसी में ऐसा हुआ है.
Published : September 20, 2025 at 7:01 PM IST
पलामूः झारखंड में पहली बार एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज का घुटने का ट्रांसप्लांट हुआ है. मरीज बिहार के गया के गुरारू का रहने वाला है. चार वर्ष पहले एक सड़क हादसे में मरीज का घुटना टूट गया था.
मरीज सोनू कुमार पलामू के चैनपुर इलाके में कभी ड्राइवर का काम किया करता था. सोनू कुमार चलफिर नहीं सकता था. वह इलाज के लिए पलामू के चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गया, जहां डॉक्टर ने उनके पैर की जांच की. जांच करने के बाद चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने सोनू कुमार को घुटने का ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चमन कुमार ने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ से संपर्क किया. बाद में डॉक्टरों की टीम ने पलामू के चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार की शाम करीब डेढ़ घंटे तक मरीज सोनू कुमार के घुटने का ऑपरेशन किया और घुटना ट्रांसप्लांट किया.
घुटना ट्रांसप्लांट के बाद सोनू कुमार जल्दी ही चलने-फिरने लगे जाएंगे. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहली बार घुटने का ट्रांसप्लांट होने के बाद पलामू की डीसी समीर एस खुद मरीज को देखने पहुंचीं. डीसी समीरा एस ने मरीज सोनू कुमार के साथ बातचीत की, उनका हालचाल जाना और घुटने का ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर की टीम से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया. मरीज सोनू कुमार का आयुष्मान भारत योजना के तहत घुटने का ट्रांसप्लांट किया गया है.
चार वर्ष पहले एक सड़क हादसे में मेरा घुटना टूट गया था. आयुष्मान भारत योजना के तहत उनके घुटने का ट्रांसप्लांट हुआ है वह डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं. उनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी प्राइवेट हॉस्पीटल में घुटने का ट्रांसप्लांट करवा सकूं. -सोनू कुमार, मरीज.
'सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का बढ़ेगा विश्वास'
ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के घुटने का ट्रांसप्लांट हुआ है. यह एक बहुत बड़ा संदेश है कि सरकारी अस्पतालों में भी एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं और सुविधा उपलब्ध है. कई लोग इलाज के लिए झोलाछाप डॉक्टर और अन्य जगह जाते हैं.
घुटने के ट्रांसप्लांट से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा. सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर ट्रेंड हैं, काफी जटिल ऑपरेशन को भी डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक किया है. यह शुरुआत है आगे भी कई बड़े कदम उठाए जाएंगे. जिला प्रशासन लोगों से अपील करती है कि वह सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है वह पहुंचे. आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी का इलाज किया जाएगा.
