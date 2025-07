ETV Bharat / state

ना दर्शन, ना भंडारे, ना प्रसाद, अखिर क्यों पहली बार 6 महीने के लिए बंद हुआ बिजली महादेव - BIJLI MAHADEV TEMPLE

बिजली महादेव मंदिर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 18, 2025 at 8:58 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 11:51 AM IST 4 Min Read

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की खराहल घाटी के शीर्ष पर स्थित भगवान बिजली महादेव के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं. वहीं, यहां पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन बिजली महादेव रोपवे निर्माण प्रक्रिया से नाराज भगवान बिजली महादेव ने इस बार जहां भंडारे के आयोजन पर रोक लगाई है. वहीं, भक्तों को भी मंदिर के बाहर से ही बिजली महादेव के दर्शन करने होंगे. इतना ही नहीं, यहां पर ना तो छह माह तक किसी तरह का धार्मिक आयोजन किया जाएगा और ना ही किसी श्रद्धालु को यहां पर ठहरने की इजाजत दी जा रही है. ऐसे में देव आदेश के चलते मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं को इस बारे में अवगत करवाया है. वहीं, देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालु भी इस बार की व्यवस्था को देखकर हैरान हैं. देवता ने आदेश दिया है कि छह माह तक मंदिर में कोई भी कार्य नहीं होगा. सावन माह में भी मंदिर बंद रहेगा. बाहर से ही भक्त दर्शन कर सकते हैं. – विनेंद्र जंबाल, कारदार, बिजली महादेव छह माह तक नहीं होगा कोई आयोजन बिजली महादेव मंदिर में हर साल सावन के महीने में विशेष रूप से भंडारे का आयोजन होता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भोले के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी होने की मन्नत मांगते हैं, लेकिन इस साल देवता ने यहां श्रद्धालुओं के रुकने और भंडारे करवाने को लेकर पाबंदी लगाई है. श्रद्धालु महादेव के दर्शन भी मंदिर के बाहर से ही कर पाएंगे. ऐसे में बिजली महादेव ने आदेश दिया है कि बिजली महादेव मंदिर में छह माह तक कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा. वहीं, मंदिर परिसर के आसपास कुछ नई दरारें देखी गई हैं. ऐसे में अब घाटी के लोगों को भी डर सताने लगा है कि कहीं कोई बड़ी आपदा तो नहीं आने वाली है. पिछले कई सालों से बिजली महादेव रोपवे को लेकर विवाद चल रहा है. पहाड़ी पर आई दारारें (ETV Bharat)

रोपवे के खिलाफ लोगों को विशाल प्रदर्शन वहीं, भगवान बिजली महादेव ने गुर देवता के माध्यम से कहा है कि बिजली महादेव में रोपवे नहीं बनना चाहिए, लेकिन कुछ नेता अपनी जिद के कारण बिजली महादेव में रोपवे बनाने में लगे हुए हैं. इसके लिए बाकायदा कंपनी को टेंडर भी दिया गया है और इतना ही नहीं, इसके दायरे में आने वाले पेड़ों का भी कटान कर दिया गया है. मौजूदा समय तक 72 पेड़ों का कटान किया जा चुका है. इनकी लकड़ी अभी वहीं पर है, जिसे ले जाने के लिए स्थानीय लोगों ने मनाही कर दी है. अब लोगों ने फिर से महादेव परिसर में रोपवे का विरोध जताया है और 25 जुलाई को इसके लिए एक विशाल प्रदर्शन रखा गया है. रोपवे के पेड़ों के लिए काटी गई लकड़ी (ETV Bharat) आत्मदाह की चेतावनी बिजली महादेव रोपवे के विरोध में बुजुर्ग शिवनाथ ने कहा कि 'यदि बिजली महादेव रोपवे जबरदस्ती लगाया गया तो इसके लिए आत्मदाह करेंगे. पहले भी 1988 में बिजली महादेव परिसर में हेलिपैड बनाना प्रस्तावित था, लेकिन उस दौरान भी त्रासदी आई थी. अब फिर से सरकार रोपवे बनाने पर तुली है. हम किसी भी सूरत में रोपवे को बनने नहीं देंगे. घाटी के लोग रोपवे के विरोध में हैं और अब आसपास के गांवों में जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि 25 जुलाई के विरोध प्रदर्शन को सफल बनाया जा सके.' पहाड़ी पर आई दारारें (ETV Bharat) 2023 में भी आई थी दरारें गौरतलब है कि वर्ष 2023 में भी बिजली महादेव की पहाड़ियों में बड़ी-बड़ी दरारें आई थीं और जिला प्रशासन ने भी इसके बारे में रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजी थी. उसके बाद वन विभाग ने दरार वाले क्षेत्र में घास की रोपाई की गई थी और छोटे पौधे लगाए थे. वहीं अबकी बार फिर से दरारें गहरी हुई हैं. ऐसे में इस साल वन विभाग ने वनरक्षक को इस बारे में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. ये भी पढ़ें: क्यों सबसे कठिन है श्रीखंड महादेव यात्रा? अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर से भी मुश्किल है सफर

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की खराहल घाटी के शीर्ष पर स्थित भगवान बिजली महादेव के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं. वहीं, यहां पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन बिजली महादेव रोपवे निर्माण प्रक्रिया से नाराज भगवान बिजली महादेव ने इस बार जहां भंडारे के आयोजन पर रोक लगाई है. वहीं, भक्तों को भी मंदिर के बाहर से ही बिजली महादेव के दर्शन करने होंगे. इतना ही नहीं, यहां पर ना तो छह माह तक किसी तरह का धार्मिक आयोजन किया जाएगा और ना ही किसी श्रद्धालु को यहां पर ठहरने की इजाजत दी जा रही है. ऐसे में देव आदेश के चलते मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं को इस बारे में अवगत करवाया है. वहीं, देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालु भी इस बार की व्यवस्था को देखकर हैरान हैं. देवता ने आदेश दिया है कि छह माह तक मंदिर में कोई भी कार्य नहीं होगा. सावन माह में भी मंदिर बंद रहेगा. बाहर से ही भक्त दर्शन कर सकते हैं. – विनेंद्र जंबाल, कारदार, बिजली महादेव छह माह तक नहीं होगा कोई आयोजन बिजली महादेव मंदिर में हर साल सावन के महीने में विशेष रूप से भंडारे का आयोजन होता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भोले के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी होने की मन्नत मांगते हैं, लेकिन इस साल देवता ने यहां श्रद्धालुओं के रुकने और भंडारे करवाने को लेकर पाबंदी लगाई है. श्रद्धालु महादेव के दर्शन भी मंदिर के बाहर से ही कर पाएंगे. ऐसे में बिजली महादेव ने आदेश दिया है कि बिजली महादेव मंदिर में छह माह तक कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा. वहीं, मंदिर परिसर के आसपास कुछ नई दरारें देखी गई हैं. ऐसे में अब घाटी के लोगों को भी डर सताने लगा है कि कहीं कोई बड़ी आपदा तो नहीं आने वाली है. पिछले कई सालों से बिजली महादेव रोपवे को लेकर विवाद चल रहा है. पहाड़ी पर आई दारारें (ETV Bharat) रोपवे के खिलाफ लोगों को विशाल प्रदर्शन वहीं, भगवान बिजली महादेव ने गुर देवता के माध्यम से कहा है कि बिजली महादेव में रोपवे नहीं बनना चाहिए, लेकिन कुछ नेता अपनी जिद के कारण बिजली महादेव में रोपवे बनाने में लगे हुए हैं. इसके लिए बाकायदा कंपनी को टेंडर भी दिया गया है और इतना ही नहीं, इसके दायरे में आने वाले पेड़ों का भी कटान कर दिया गया है. मौजूदा समय तक 72 पेड़ों का कटान किया जा चुका है. इनकी लकड़ी अभी वहीं पर है, जिसे ले जाने के लिए स्थानीय लोगों ने मनाही कर दी है. अब लोगों ने फिर से महादेव परिसर में रोपवे का विरोध जताया है और 25 जुलाई को इसके लिए एक विशाल प्रदर्शन रखा गया है. रोपवे के पेड़ों के लिए काटी गई लकड़ी (ETV Bharat) आत्मदाह की चेतावनी बिजली महादेव रोपवे के विरोध में बुजुर्ग शिवनाथ ने कहा कि 'यदि बिजली महादेव रोपवे जबरदस्ती लगाया गया तो इसके लिए आत्मदाह करेंगे. पहले भी 1988 में बिजली महादेव परिसर में हेलिपैड बनाना प्रस्तावित था, लेकिन उस दौरान भी त्रासदी आई थी. अब फिर से सरकार रोपवे बनाने पर तुली है. हम किसी भी सूरत में रोपवे को बनने नहीं देंगे. घाटी के लोग रोपवे के विरोध में हैं और अब आसपास के गांवों में जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि 25 जुलाई के विरोध प्रदर्शन को सफल बनाया जा सके.' पहाड़ी पर आई दारारें (ETV Bharat) 2023 में भी आई थी दरारें गौरतलब है कि वर्ष 2023 में भी बिजली महादेव की पहाड़ियों में बड़ी-बड़ी दरारें आई थीं और जिला प्रशासन ने भी इसके बारे में रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजी थी. उसके बाद वन विभाग ने दरार वाले क्षेत्र में घास की रोपाई की गई थी और छोटे पौधे लगाए थे. वहीं अबकी बार फिर से दरारें गहरी हुई हैं. ऐसे में इस साल वन विभाग ने वनरक्षक को इस बारे में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. ये भी पढ़ें: क्यों सबसे कठिन है श्रीखंड महादेव यात्रा? अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर से भी मुश्किल है सफर

Last Updated : July 18, 2025 at 11:51 AM IST