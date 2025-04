ETV Bharat / state

200 वर्ष की परंपरा में पहली बार हनुमान गढ़ी की सीमा पार कर रामलला के दर्शन करेंगे गद्दीनशीन - AYODHYA NEWS

अयोध्या का हनुमान गढ़ी मंदिर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 26, 2025 at 7:16 AM IST | Updated : April 26, 2025 at 7:31 AM IST 2 Min Read

अयोध्या: सिद्ध पीठ हनुमान गढ़ी मंदिर के 200 वर्ष के अधिक की परंपरा में पहली बाद स्थान के गद्दीनशीन 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर भव्य शोभायात्रा और हनुमान गढ़ी की निशानी के साथ राम मंदिर परिसर में प्रवेश कर रामलला का दर्शन करेंगे. इसमें चारों पट्टियों के महंत और सरपंच के साथ अन्य प्रमुख संत भी शामिल होंगे. हनुमानगढ़ी मंदिर की परंपरा है कि गद्दीनशीन 52 बीघे के परिसर के बाहर नहीं जा सकते हैं. इसी परिक्षेत्र में ही उनके सभी परंपराओं को पूरा किया जाता है, लेकिन पहली बार हनुमानगढ़ी की परंपरा को पार कर श्री रामलला के भक्त हनुमान जी के प्रतिनिधि के रूप में राम मंदिर जाने की योजना बनाई गई है. इस दौरान मंदिर परिसर से जुलूस के रूप में विशाल शोभायात्रा निकाली जाएगी. यह मंदिर से होते हुए सबसे पहले सरयू तक पहुंचेगी. वहां स्नान के बाद धूमधाम से हनुमानगढ़ी मंदिर की निशानी के साथ रामपथ होते हुए राम मंदिर के गेट नंबर 3 से मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे. इस दौरान पूरी अयोध्या में जगह-जगह पर सभी संतो का स्वागत करने के लिए लगभग 40 स्थान पर पुष्प वर्षा होगी. वहीं, हेलिकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा कराए जाने की तैयारी है. राम मंदिर में दर्शन-पूजन के दौरान गद्दीनशीन प्रेमदास रामलला को छप्पन भोग का प्रसाद भी अर्पित करेंगे. इसे खास तौर पर शुद्ध देशी घी से बनाया जाएगा.

अयोध्या: सिद्ध पीठ हनुमान गढ़ी मंदिर के 200 वर्ष के अधिक की परंपरा में पहली बाद स्थान के गद्दीनशीन 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर भव्य शोभायात्रा और हनुमान गढ़ी की निशानी के साथ राम मंदिर परिसर में प्रवेश कर रामलला का दर्शन करेंगे. इसमें चारों पट्टियों के महंत और सरपंच के साथ अन्य प्रमुख संत भी शामिल होंगे. हनुमानगढ़ी मंदिर की परंपरा है कि गद्दीनशीन 52 बीघे के परिसर के बाहर नहीं जा सकते हैं. इसी परिक्षेत्र में ही उनके सभी परंपराओं को पूरा किया जाता है, लेकिन पहली बार हनुमानगढ़ी की परंपरा को पार कर श्री रामलला के भक्त हनुमान जी के प्रतिनिधि के रूप में राम मंदिर जाने की योजना बनाई गई है. इस दौरान मंदिर परिसर से जुलूस के रूप में विशाल शोभायात्रा निकाली जाएगी. यह मंदिर से होते हुए सबसे पहले सरयू तक पहुंचेगी. वहां स्नान के बाद धूमधाम से हनुमानगढ़ी मंदिर की निशानी के साथ रामपथ होते हुए राम मंदिर के गेट नंबर 3 से मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे. इस दौरान पूरी अयोध्या में जगह-जगह पर सभी संतो का स्वागत करने के लिए लगभग 40 स्थान पर पुष्प वर्षा होगी. वहीं, हेलिकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा कराए जाने की तैयारी है. राम मंदिर में दर्शन-पूजन के दौरान गद्दीनशीन प्रेमदास रामलला को छप्पन भोग का प्रसाद भी अर्पित करेंगे. इसे खास तौर पर शुद्ध देशी घी से बनाया जाएगा. मंदिर के सरपंच राम कुमार दास के मुताबिक, गद्दीनशीन के हनुमान जी की निशानी के साथ रामलला का दर्शन करने के पीछे मंदिर की भावना व मर्यादा के अनुरूप है. उनका यह निर्णय अभिभूत करने वाला है. उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल को यह कार्यक्रम करने की तिथि रखी गई है. उन्होंने बताया कि बीते दिनों मंदिर परिसर में पंचों की बैठक की गई थी. इसमें इस विषय को लेकर चर्चा की गई और अंततः सभी पंचों ने दर्शन कराए जाने के विषय पर सहमति दी. बताया कि गद्दीनशीन ने हनुमान जी की प्रेरणा से रामलला के दर्शन करने की इच्छा को अवगत कराया था. यह भी पढ़ें: अयोध्या राम मंदिर; परकोटे के 6 मंदिरों में 30 से होगी प्रतिमाओं की स्थापना, MP से आएगा नर्वदेश्वर शिवलिंग

Last Updated : April 26, 2025 at 7:31 AM IST