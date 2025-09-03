रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में बारिश का दौर अभी थमा भी नहीं, उधर बर्फबारी की शुरुआत हो गई है. केदारनाथ धाम की चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई. वहीं बारिश के कारण चारधाम की यात्रा बंद पड़ी हुई है, जिससे धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है. यात्रियों को सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है.
वहीं केदारनाथ हाईवे तीसरे दिन भी बांसवाड़ा में बंद है. केदारनाथ धाम की यात्रा पर मानसून सीजन का बुरा असर पडा है. जुलाई-अगस्त के महीनों में यात्रा पूरी तरह से चरमरा गयी थी. अभी सितंबर के शुरुआत में भी इसी तरह के हालात बने हुए है.
निरीह पशुओं के प्रति भी संवेदनशील है उत्तराखण्ड पुलिस।— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) September 3, 2025
सोनप्रयाग व गौरीकुण्ड के बीच मुनकटिया में फंसे खच्चरों को SDRF कार्मिकों ने इस क्षेत्र में उतरकर खच्चरों को सुरक्षित ऊपर लाकर गौरीकुण्ड की तरफ भिजवाया गया है। @uksdrf pic.twitter.com/u8kpeRHEAC
वहीं केदारनाथ धाम की चोटियों पर बर्फ गिर रही है. धाम में बारिश का सिलसिला जारी है. बारिश व बर्फबारी से धाम में ठंड भी अधिक बढ़ गयी है. बिना भक्तों के बाबा केदार का परिसर सुनसान पड़ा हुआ है. इस मानसून में स्थानीय लोगों का कारोबार भी पूरी तरह से ठप हो गया है.
बेजुबानों का एसडीआरएफ के जवानों ने किया रेस्क्यू: सोनप्रयाग-गौरीकुण्ड राजमार्ग मुनकटिया में तीन दिनों से बंद है और इसको खोलने का कार्य जारी है. इस बीच मुंकटिया स्लाइडिंग जोन के ठीक नीचे और मन्दाकिनी नदी किनारे दो दिनों से फंसे खच्चरों को एसडीआरएफ की जवानों ने सुरक्षित निकाला. ये खच्चर दो दिनों से फंसे हुए थे और बारिश में भीग रहे थे. आज मौसम खुलने पर इन खच्चरों को जवानों ने जान जोखिम में डालते हुए खायी से निकाला.
🔵आज मौसम का साफ हौंण से सम्बन्धित कार्यदायी संस्था कि तरफां बटै बांसवाड़ा मां बन्द हुयूं बाटु तें खोलण को प्रयास कैरि।— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) September 3, 2025
🟣ऊं कि अथक मेहनत अर मौसम कु दीन्युं साथ का कारण यखमा बाटु खुलिगे।
🟢फिलहाल यखमा गाड़ि कु आवागमन शुरू ह्वेगि। #RoadUpdate pic.twitter.com/NBWOB2X6xv
बारिश से हालात कठिन बने: पहाड़ों में बारिश से हालात कठिन बने हुए हैं. पैदल रास्ते और मोटरमार्ग जगह-जगह ध्वस्त हैं. ग्रामीण जनता के सामने कई प्रकार की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं. केदारनाथ यात्रा की लाइफ लाइन सोनप्रयाग-गौरीकुण्ड राजमार्ग के मुन कटिया में बंद पडा हुआ है. हालांकि खोलने के प्रयास जारी हैं. इस बीच दो बेज़ुबान रास्ता बंद होने से खायी में उतर गये और नीचे से उफान में आयी मन्दाकिनी नदी के कारण दो दिनों तक बारिश में यहीं भीगते रहे.
🔵 #बांसवाड़ा मां बन्द हुयूं बाटु तें खोलण कु प्रयास जारि च।— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) September 3, 2025
🟠 लगभग एक-डेढ़ घंटा कु टैम लगलु खुलण मां।#RoadUpdate pic.twitter.com/cDfofZyiv9
बांसवाड़ा में तीन दिन बाद खुला हाईवे: वहीं दूसरी ओर एक राहत भरी खबर ये है कि बांसवाड़ा में तीन दिनों से बंद केदारघाटी की लाइफ लाइन केदारनाथ हाईवे आवाजाही के लिए खुल गया है. यहां पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गयी है. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नन्दन सिंह रजवार ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा में बार-बार बाधित हो रहा है, जिससे यहां पर एनएच विभाग की मशीने हर समय तैनात की गयी हैं. इसके साथ ही सोनप्रयाग-गौरीकुण्ड राजमार्ग भी मुनकटिया में पहाड़ी से मलबा आने के कारण बंद पड़ा है. इसे भी खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं.
पढ़ें---