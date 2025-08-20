ETV Bharat / state

NEET UG काउंसलिंग: 113 अंक पर भी मिली MBBS सीट, 1.80 करोड़ तक पहुंची फीस - MBBS ADMISSION

राजस्थान में NEET UG 2025 स्टेट कोटा काउंसलिंग का पहला सीट एलॉटमेंट जारी. प्राइवेट व NRI सीट पर 120 अंक तक MBBS सीट मिली.

Published : August 20, 2025 at 1:17 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 1:37 PM IST

कोटा: NEET UG 2025 परिणाम के आधार पर 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट एलॉटमेंट परिणाम मंगलवार देर रात जारी हुआ. इसमें राजस्थान की सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों की MBBS सीटें आवंटित हुईं. जनरल कैटेगरी में सरकारी कॉलेज की कम फीस वाली सीट की क्लोजिंग रैंक 548 अंक पर 13,375 ऑल इंडिया रैंक रही, जबकि प्राइवेट सीट का एलॉटमेंट जनरल में 144 और OBC कैटेगरी में 113 अंक पर भी हुआ. वहीं, सरकारी कॉलेज की NRI सीट जनरल में 126 व रिजर्व कैटेगरी में 120 अंक पर मिली.

फीस और खर्च का अंतर: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इन कैंडिडेट्स की ऑल इंडिया रैंक लगभग 12 से 13 लाख रही. प्राइवेट और सरकारी कॉलेज की NRI सीट्स पर पूरी MBBS की फीस 1.50 से 1.80 करोड़ तक है. केवल कॉलेज फीस ही 1.65 करोड़ तक है. इसके अलावा रहने व दूसरे खर्चों में लगभग 15 लाख का अतिरिक्त खर्च होगा. इस तरह MBBS की कुल लागत 1.80 करोड़ तक पहुंच रही है.

NRI सीट्स का एलॉटमेंट: सरकारी मेडिकल कॉलेज की NRI सीटों पर भी कम स्कोर वाले स्टूडेंट्स को मौका मिला. 12,19,937 ऑल इंडिया रैंक व 126 अंक पर भरतपुर मेडिकल कॉलेज की NRI सीट जनरल कैंडिडेट को मिली. वहीं, OBC कैंडिडेट को 12,57,354 रैंक और 120 अंक पर RNT उदयपुर की सीट एलॉट हुई, यानी टॉप रैंक 548 अंक वाले और 120 अंक लाने वाले स्टूडेंट एक ही क्लास में पढ़ेंगे. हालांकि, दोनों के बीच फीस में सवा करोड़ रुपए से ज्यादा का अंतर रहेगा.

144 नंबर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट: देव शर्मा ने बताया कि NEET UG 2025 में 12.36 लाख कैंडिडेट क्वालीफाई हुए. जनरल कटऑफ 144 और रिजर्व कैटेगरी कटऑफ 113 नंबर रही. इसी अनुसार प्राइवेट कॉलेजों में सीटें मिलीं. उदयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में 10,96,669 रैंक व 144 अंक वाले को सीट मिली. वहीं, जयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 13,17,077 रैंक और 113 अंक पर सीट एलॉट हुई. इसके अलावा 13,18,596 रैंक पर प्राइवेट BDS सीट भी आवंटित हुई.

