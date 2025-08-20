कोटा: NEET UG 2025 परिणाम के आधार पर 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट एलॉटमेंट परिणाम मंगलवार देर रात जारी हुआ. इसमें राजस्थान की सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों की MBBS सीटें आवंटित हुईं. जनरल कैटेगरी में सरकारी कॉलेज की कम फीस वाली सीट की क्लोजिंग रैंक 548 अंक पर 13,375 ऑल इंडिया रैंक रही, जबकि प्राइवेट सीट का एलॉटमेंट जनरल में 144 और OBC कैटेगरी में 113 अंक पर भी हुआ. वहीं, सरकारी कॉलेज की NRI सीट जनरल में 126 व रिजर्व कैटेगरी में 120 अंक पर मिली.

फीस और खर्च का अंतर: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इन कैंडिडेट्स की ऑल इंडिया रैंक लगभग 12 से 13 लाख रही. प्राइवेट और सरकारी कॉलेज की NRI सीट्स पर पूरी MBBS की फीस 1.50 से 1.80 करोड़ तक है. केवल कॉलेज फीस ही 1.65 करोड़ तक है. इसके अलावा रहने व दूसरे खर्चों में लगभग 15 लाख का अतिरिक्त खर्च होगा. इस तरह MBBS की कुल लागत 1.80 करोड़ तक पहुंच रही है.

इसे भी पढ़ें- NEET UG 2025: राजस्थान की काउंसलिंग में पहले राउंड में 13375 रही क्लोजिंग रैंक, 548 के स्कोर तक मिली सीट

NRI सीट्स का एलॉटमेंट: सरकारी मेडिकल कॉलेज की NRI सीटों पर भी कम स्कोर वाले स्टूडेंट्स को मौका मिला. 12,19,937 ऑल इंडिया रैंक व 126 अंक पर भरतपुर मेडिकल कॉलेज की NRI सीट जनरल कैंडिडेट को मिली. वहीं, OBC कैंडिडेट को 12,57,354 रैंक और 120 अंक पर RNT उदयपुर की सीट एलॉट हुई, यानी टॉप रैंक 548 अंक वाले और 120 अंक लाने वाले स्टूडेंट एक ही क्लास में पढ़ेंगे. हालांकि, दोनों के बीच फीस में सवा करोड़ रुपए से ज्यादा का अंतर रहेगा.

144 नंबर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट: देव शर्मा ने बताया कि NEET UG 2025 में 12.36 लाख कैंडिडेट क्वालीफाई हुए. जनरल कटऑफ 144 और रिजर्व कैटेगरी कटऑफ 113 नंबर रही. इसी अनुसार प्राइवेट कॉलेजों में सीटें मिलीं. उदयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में 10,96,669 रैंक व 144 अंक वाले को सीट मिली. वहीं, जयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 13,17,077 रैंक और 113 अंक पर सीट एलॉट हुई. इसके अलावा 13,18,596 रैंक पर प्राइवेट BDS सीट भी आवंटित हुई.

इसे भी पढ़ें- 6760 सीटों पर स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग 21 अगस्त से, SMS मेडिकल कॉलेज में विशेष व्यवस्था

इसे भी पढ़ें- गरीबी की मार! तीन बार NEET एग्जाम पास करके भी युवक नहीं बन सका डॉक्टर, अब कर रहा यह काम