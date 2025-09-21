मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना
अंबिकापुर शहर में पहले ही 2019 में ऐसा कैफे खोला गया था जिसने प्लास्टिक वेस्ट में कमी लाने में भूमिका निभाई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 21, 2025 at 8:28 PM IST
सरगुजा: अंबिकापुर में देश का पहला गार्बेज कैफे खोला गया और इस शहरी गार्बेज कैफे के बाद पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में भी गार्बेज कैफे खुल चुका है. सरगुजा जिले के पर्यटन स्थल मैनपाट में ये गार्बेज कैफे खोला गया है. इस कैफे में आपको नाश्ता या खाना खाने के लिए पैसे नहीं देने होंगे. बल्कि प्लास्टिक वेस्ट देना होगा.
स्वच्छता के लिए पहल: इस योजना का शुभारंभ शनिवार को किया गया. ये योजना जिला पंचायत की है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वछता के लिए अलग अलग तरह के नवाचार किए जाते हैं. इन्हीं नवाचारों के तहत सरगुजा जिले में ग्रामीण गार्बेज कैफे खोला गया है.
हम लोग कचरा अभी एकत्र कर रहे हैं, अभी बिका नहीं है. लेकिन कैफे में काम शुरू कर दिए हैं- स्वछता दीदी सुशीला
मैनपाट एक टूरिस्ट प्लेस है, यहां काफी लोग बाहर से आते हैं और यहां जो गार्बेज कैफे खोला गया है, उससे कचरा फैलने में कमी आएगी. आकाश, कैफे के शेफ
मैनपाट एक बड़ा पर्यटन स्थल है, दूर दूर से लोग यहां आते हैं और जिला प्रशासन के द्वारा जो गार्बेज कैफे का मॉडल यहां शुरू किया गया है निश्चित ही ये पूरे देश के लिए रोल मॉडल साबित होगा. जनपद पंचायत प्रतिनिधि रजनीश पांडे
कैसे प्लास्टिक कचरा देने पर मिलेगा खाना: जिला पंचायत सीईओ विनय अग्रवाल ने बताया कि एक किलो प्लास्टिक देने पर नाश्ता और दो किलो प्लास्टिक देने पर भोजन दिया जाएगा. दरअसल, प्लास्टिक कचरे को रियूज या रिसाइकिल करने वाला वेंडर ही इसे ले लेगा और इसका भुगतान वो रेस्टोरेंट के संचालक को कर देगा. हालांकि, कैफे चलाने के लिए बाकी सहयोग जनपद पंचायत, फिनिश सोसायटी और LIC के माध्यम से होगा.
इस तरह के प्रयासों से हम पूरे जिले को साफ करने की मुहिम चला रहे हैं. नागरिकों से अपील है कि शासन की इस योजना में सहयोग करें, प्लास्टिक को यहां वहां ना फेंके.- विनय अग्रवाल, CEO जिला पंचायत.
शहरी कैफे से मिली है सफलता: 9 अक्टूबर 2019 यानि करीब 6 साल पहले भारत के पहले गार्बेज कैफे की शुरुआत छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से हुई. इस कैफे ने साल दर साल शहर की आबो हवा को बेहतर करने में और प्रदूषण के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभाई है. साल 2020 से साल 2024 तक शहर में लगातार प्लास्टिक वेस्ट में कमी आई है. लोग प्लास्टिक के खतरनाक परिणामों के प्रति जागरूक हो रहे हैं. अंबिकापुर में आधा किलो प्लास्टिक वेस्ट के बदले नास्ता और एक किलो के बदले खाना दिया जाता है. लेकिन बदले में रेस्टोरेंट संचालक को डिफ़रेंस अमाउंट नगर निगम की ओर से दिया जाता है.
स्वछता ही सेवा अभियान के तहत, जिले में साफ सफाई हो रही है और इसी के तहत मैनपाट में गार्बेज कैफे भी खोला गया है. शहरी गार्बेज के बाद ग्रामीण इलाके में भी ऐसे कैफे खुलने से स्वच्छता बढ़ेगी और प्रदूषण में कमी आएगी.