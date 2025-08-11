Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

हिमाचल स्वास्थ्य के क्षेत्र में रचेगा आज नया इतिहास, इस अस्पताल में होगी प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी - HIMACHAL FIRST ROBOTIC SURGERY

आज हिमाचल में पहली बार रोबोटिक सर्जरी होगी. महेंद्र पाल वो पहले मरीज होंगे, जिन पर अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की जाएगी.

AIMSS चमियाणा
AIMSS चमियाणा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 8:35 AM IST

3 Min Read

शिमला: हिमाचल की वादियों में आज चिकित्सा इतिहास का एक नया सूरज उगने जा रहा है. प्रदेश में शिमला स्थित अटल सुपर स्पेशिलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा में पहली बार रोबोटिक तकनीक से सर्जरी की जाएगी. ऐसे में अगले कुछ घंटों में रोबोटिक तकनीक से सर्जरी करने वाला ये प्रदेश का पहला स्वास्थ्य संस्थान बनने जा रहा है. ये सिर्फ एक सर्जरी नहीं, बल्कि आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बढ़ाया गया क्रांतिकारी कदम है. अब ऑपरेशन के दौरान मशीन की सटीकता और डॉक्टर के अनुभव का संगम, मरीजों के लिए नई उम्मीदें और तेज़ रिकवरी लेकर आएगा.

यह तकनीक न केवल इलाज को और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि हिमाचल को स्वास्थ्य सुविधाओं के मानचित्र पर एक नई पहचान भी दिलाएगी. आज का दिन सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं, बल्कि हर उस मरीज के लिए खास है, जिसने बेहतर, तेज़ और दर्दरहित इलाज का सपना देखा है.

महेंद्र पाल होंगे पहले मरीज

शहर में चिकित्सा इतिहास का नया अध्याय लिखने की तैयारी पूरी हो गई है. महेंद्र पाल वो पहले मरीज होंगे, जिन पर अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की जाएगी. महेंद्र पाल की आज प्रोस्टेट की रोबोटिक सर्जरी की जानी है. ऐसे में अत्याधुनिक तकनीक से होने वाली ये सर्जरी डॉक्टरों को और भी अधिक स्टीकता और कम समय में इलाज करने की सुविधा देगी. चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक ये पहल मरीजों के लिए सुरक्षित और कम दर्दनाक उपचार की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी. वहीं, सोमवार को अटल सुपर स्पेशिलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका उद्घाटन करेंगे.

अब बड़े शहरों में जाने से मिलेगा छुटकारा

रोबोटिक सर्जरी में हाई डेफिनिशन कैमरा और रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल होता है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पर भी अत्यंत सटीकता से ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं. इस तकनीक से मरीज को कम खून बहना, कम दर्द और जल्दी रिकवरी जैसे कई लाभ मिलते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, इस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू होना न केवल शहर बल्कि पूरे क्षेत्र के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि अब उन्हें इस अत्याधुनिक उपचार के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा.

42 करोड़ के चिकित्सा उपकरण किए जा रहे स्थापित

अटल सुपर स्पेशिलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा में 42 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं. इनमें यूरोलाजी, रीनल ट्रांसप्लांट, कार्डियक एनेस्थीसिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस), कार्डियोलाजी, पीडियाट्रिक सर्जरी और न्यूरोसर्जरी के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद शामिल है.

ये भी पढ़ें: हिमाचली युवाओं के लिए निजी-सरकारी क्षेत्र में रोजगार का मौका, इन पदों पर होगी भर्ती

शिमला: हिमाचल की वादियों में आज चिकित्सा इतिहास का एक नया सूरज उगने जा रहा है. प्रदेश में शिमला स्थित अटल सुपर स्पेशिलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा में पहली बार रोबोटिक तकनीक से सर्जरी की जाएगी. ऐसे में अगले कुछ घंटों में रोबोटिक तकनीक से सर्जरी करने वाला ये प्रदेश का पहला स्वास्थ्य संस्थान बनने जा रहा है. ये सिर्फ एक सर्जरी नहीं, बल्कि आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बढ़ाया गया क्रांतिकारी कदम है. अब ऑपरेशन के दौरान मशीन की सटीकता और डॉक्टर के अनुभव का संगम, मरीजों के लिए नई उम्मीदें और तेज़ रिकवरी लेकर आएगा.

यह तकनीक न केवल इलाज को और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि हिमाचल को स्वास्थ्य सुविधाओं के मानचित्र पर एक नई पहचान भी दिलाएगी. आज का दिन सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं, बल्कि हर उस मरीज के लिए खास है, जिसने बेहतर, तेज़ और दर्दरहित इलाज का सपना देखा है.

महेंद्र पाल होंगे पहले मरीज

शहर में चिकित्सा इतिहास का नया अध्याय लिखने की तैयारी पूरी हो गई है. महेंद्र पाल वो पहले मरीज होंगे, जिन पर अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की जाएगी. महेंद्र पाल की आज प्रोस्टेट की रोबोटिक सर्जरी की जानी है. ऐसे में अत्याधुनिक तकनीक से होने वाली ये सर्जरी डॉक्टरों को और भी अधिक स्टीकता और कम समय में इलाज करने की सुविधा देगी. चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक ये पहल मरीजों के लिए सुरक्षित और कम दर्दनाक उपचार की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी. वहीं, सोमवार को अटल सुपर स्पेशिलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका उद्घाटन करेंगे.

अब बड़े शहरों में जाने से मिलेगा छुटकारा

रोबोटिक सर्जरी में हाई डेफिनिशन कैमरा और रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल होता है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पर भी अत्यंत सटीकता से ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं. इस तकनीक से मरीज को कम खून बहना, कम दर्द और जल्दी रिकवरी जैसे कई लाभ मिलते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, इस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू होना न केवल शहर बल्कि पूरे क्षेत्र के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि अब उन्हें इस अत्याधुनिक उपचार के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा.

42 करोड़ के चिकित्सा उपकरण किए जा रहे स्थापित

अटल सुपर स्पेशिलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा में 42 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं. इनमें यूरोलाजी, रीनल ट्रांसप्लांट, कार्डियक एनेस्थीसिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस), कार्डियोलाजी, पीडियाट्रिक सर्जरी और न्यूरोसर्जरी के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद शामिल है.

ये भी पढ़ें: हिमाचली युवाओं के लिए निजी-सरकारी क्षेत्र में रोजगार का मौका, इन पदों पर होगी भर्ती

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL ROBOTIC SURGERYAIMSS CHAMIYANAAIMSS CHAMIYANA ROBOTIC SURGERYROBOTIC SURGERYHIMACHAL FIRST ROBOTIC SURGERY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.