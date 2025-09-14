ETV Bharat / state

जयपुर की ‘सावित्री’ ने यमराज से बचाए अपने पति के प्राण, 15 घंटे चला ऑपरेशन

डॉक्टर्स की टीम ने निभाई बड़ी भूमिका ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 14, 2025 at 8:23 AM IST 4 Min Read

जयपुर : राजधानी के एसएमएस अस्पताल में शनिवार को चिकित्सा इतिहास का नया अध्याय लिखा गया. यहां प्रदेश में लंबे समय बाद लाइव लिवर ट्रांसप्लांट किया गया. खास बात ये है कि इस ऑपरेशन में मरीज की जान उसकी पत्नी ने अपने जिगर का हिस्सा दान करके बचाई है. बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराणों में सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे. जयपुर निवासी 42 वर्षीय व्यक्ति लंबे समय से लिवर संक्रमण से जूझ रहा था. उसकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि डॉक्टरों ने लिवर ट्रांसप्लांट को ही अंतिम विकल्प बताया. ऐसे में पत्नी ने हिम्मत दिखाई और अपने जिगर का हिस्सा दान करने का फैसला लिया. दो महीने की तैयारी, 15 घंटे का ऑपरेशन : लाइव लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बीते दो महीने से तैयारी चल रही थी. डोनर और रिसिपिएंट के ब्लड ग्रुप, टिश्यू, लिवर साइज, मेडिकल हिस्ट्री सहित तमाम आवश्यक जांचें पूरी की गईं. रिसिपिएंट के लिवर का अधिकतर हिस्सा पूरी तरह खराब हो चुका था और बचा हुआ हिस्सा भी काम नहीं कर पा रहा था. ऐसे में उनकी पत्नी ही उनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण बनीं. 15 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद फिलहाल डोनर और रिसीवर दोनों की स्थिति स्टेबल है. इसे लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ दीपक माहेश्वरी ने बताया कि लाइव लिवर ट्रांसप्लांट के लिए दो टीमों की आवश्यकता होती है जो एक ही समय पर एक साथ ऑपरेट करे. इस केस में पत्नी का करीब 40% लिवर पति को लगाया गया. इस ऑपरेशन के लिए एक बड़ी टीम का गठन किया गया था. इसमें सफलता मिलना पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. उन्होंने कहा कि एसएमएस प्रदेश ही नहीं देश का बहुत बड़ा अस्पताल है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम बहुत तेजी से चले. एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ दीपक माहेश्वरी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) इसे भी पढ़ें: एसएमएस बना उत्तर भारत का पहला सरकारी अस्पताल जिसने 225 से अधिक रोबोटिक सर्जरी को दिया अंजाम