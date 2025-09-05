गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, संरक्षण के लिए गौ उत्पादों को लाइफस्टाइल से जोड़ें: दीया कुमारी

ETV Bharat / state

राजधानी के इतिहास में पहली बार गौ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है. विद्याधर नगर स्टेडियम में शुरू हुए इस महाकुंभ में संत समाज, राजनेता, गौ सेवक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं. इस क्रम में शुक्रवार को प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी गौ महाकुंभ में पहुंची. यहां दीया कुमारी ने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. आज जब 'लोकल फॉर वोकल' की बात की जाती है, तो गौ उत्पादों का उपयोग भी समय की आवश्यकता है.

जयपुर: गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है. हम सभी को यहां से यह संकल्प लेना होगा कि जीवनशैली में गौ सेवा को शामिल करेंगे और गोशालाओं में सेवा भाव को आगे बढ़ाएंगे. यह कहना है प्रदेश की उपमुख्यमंत्री और विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक दीया कुमारी का. विद्याधर नगर स्टेडियम में शुक्रवार को आयोजित गौ महाकुंभ में शिरकत करते हुए उन्होंने यह बात कही. साथ ही गौ संरक्षण के लिए गौ उत्पादों को जीवनशैली से जोड़ने का आह्वान किया.

गोशालाओं में नवाचार और आधुनिक तकनीक को जोड़कर इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है. उन्होंने भारत में बने उत्पादों को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाने और इस बारे में जागरूकता फैलाने की अपील की. साथ ही कहा कि आज सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है, ऐसे में इस पर जितना ज्यादा प्रसार होगा, उतना ही उसे प्रोत्साहन मिलेगा.

गौ संरक्षण के क्षेत्र में हो रहा शोध: उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण के क्षेत्र में शोधकर्ता आ रहे हैं. इससे पता लगेगा कि गौ संरक्षण, गौ रक्षा और गौ उत्पादों के लिए क्या-क्या किया जा सकता है. इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए. उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण के लिए भी गौ संरक्षण जरूरी है. इसके लिए सरकार और आमजन को मिलकर काम करना चाहिए. इस आयोजन में जो लोग गौ संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे भी अपनी बातें रखेंगे. इसके साथ ही, गोवंश की विभिन्न नस्लों के खत्म होने पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने उन्हें संरक्षित और जीवित रखने के लिए सरकार की ओर से प्रयास करने की भी बात कही.

महिला कार्यकर्ताओं का सम्मान: कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने गौ सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला कार्यकर्ताओं शिवानी, दक्षा, मंजू, शारदा, मोनिका और नेहा को सम्मानित भी किया. इस मौके पर पूर्व सांसद सुमेधानंद आदि मौजूद रहे.