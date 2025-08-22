ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का आज आगाज हो रहा है. सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा.

रांची : झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के पहले दिन चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा. करीब 4000 करोड़ की मांग सरकार सदन से कर सकती है. फिर शोक प्रकाश के दौरान दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और पूर्व मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इस सत्र में अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा होगी.

शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का आ सकता है प्रस्ताव

28 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान 25 अगस्त को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होगा. चलते सत्र में सत्ताधारी दलों की ओर से दिवंगत शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग उठ सकती है. इस सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है. नगड़ी में रिम्स-टू की स्थापना, गोड्डा में सूर्या हांसदा एनकाउंटर, शराब घोटाला मामले में समय पर चार्जशीट नहीं होने की वजह से आरोपियों को मिली जमानत, अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किए जाने समेत विधि व्यवस्था से जुड़े मामलों को लेकर गतिरोध होना तय माना जा रहा है.

इस सत्र के दौरान झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025, झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025, झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025 के पेश होने की पूरी संभावना है. बता दें कि पूर्व में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मानसून सत्र बुलाया गया था लेकिन 4 अगस्त को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन की वजह से कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई थी.

