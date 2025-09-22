शारदीय नवरात्री का पहला दिन आज, मां शैलपुत्री की हो रही आराधना, जानें कलश स्थापना का विधान और मुहूर्त
शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की जाएगी, शुभ मुहूर्त और विधान जानें साथ ही जानें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त.
Published : September 22, 2025 at 7:01 AM IST|
Updated : September 22, 2025 at 7:16 AM IST
शारदीय नवरात्रि 2025: देशभर के मंदिरों में आज शारदीय नवरात्रों की धूमधाम से शुरुआत हो चुकी है. 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाएगी. हालांकि इस बार तृतीय तिथि पड़ रही है, जिसके चलते नवरात्रि का एक दिन बढ़ रहा है. इस बार माता रानी की विदाई 10 दिन बाद 2 अक्टूबर को की जाएगी. शारदीय नवरात्र में विशेषकर शक्तिस्वरूपा मां दुर्गा, लक्ष्मी एवं सरस्वती जी की विशेष आराधना फलदायी मानी गई है. श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत उपवास रखकर पूर्ण शुचिता के साथ मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करना लाभकारी रहता है.
मां शैलपुत्री की आराधना: नवरात्रि में माता की आराधना के साथ ही कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है. 9 दिनों तक चलने वाली मां दुर्गा की आराधना के प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की आराधना की जा रही है. आज मां हाथी पर सवार होकर आ रहीं है. नवरात्रि के पहले ही दिन कलश स्थापना का सही मुहूर्त सबसे अहम माना जाता है.
माता रानी का हाथी पर सवार होकर आना मंगलकारी: इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आ रही हैं. इस बार माता रानी की विदाई 10 दिनों बाद होगी. पूजन पाठ और अनुष्ठान संपन्न कर माता को विदा किया जाएगा, तो माता हाथी पर ही सवार होकर वापस जाएंगी, जो ज्योतिषीय दृष्टि से काफी शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषाचार्यों की मानें तो माता का आगमन और गमन हाथी पर होना इस बार सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से काफी अच्छा होगा और हर तरफ सुख संपन्नता और वैभव दिखाई देगा. भक्तों की आर्थिक तंगी दूर होगी, रुके हुए मांगलिक कार्य होंगे.
ऐसे करें मां शैलपुत्री की पूजा: प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर समस्त दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर स्नान-ध्यान, पूजा-अर्चना के बाद अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प, फल, गन्ध व कुश लेकर भगवती मां दुर्गा की पूजा का संकल्प लेना चाहिए. मां जगदम्बा के नियमित पूजा में कलश की स्थापना की जाती है. कलश स्थापना के पूर्व गणेशजी का विधिविधान पूर्वक पूजन करना चाहिए. कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः काल से ही प्रारम्भ हो जाता है, जो कि लगभग सूर्योदय से चार घण्टे तक रहता है.
कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त: पंडित पवन ने बताया कि, "नवरात्री के दिन सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है.. वैसे तो पहला नवरात्र घट स्थापना का पूरा दिन माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करते हैं. इस बार घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त का समय सुबह 6:09 से शुरू होकर 8:06 तक रहेगा. जबकि दूसरा शुभ अभिजीत मुहूर्त 11:39 से 12:38 तक रहेगा. इस शुभ मुहूर्त के दौरान घट स्थापना करना काफी अच्छा माना जाता है."
पंडित ने बताया कि "कलश लोहे या स्टील का नहीं होना चाहिए. शुद्ध और स्वच्छ मिट्टी तथा शुद्ध जल से वेदिका बनाकर जौं के दाने भी बोए जाते हैं. इन्हें जयन्ती कहा जाता है, इनकी वृद्धि के फलस्वरूप सुख-समृद्धि का आंकलन कहा जाता है. मां जगदम्बा को लाल चुनरी, अठ्ठल के फूल की माला, नारियल, ऋतुफल, मेवा मिष्ठान आदि अर्पित किए जाते हैं."
माता को पसंद हैं ये चीजें: नवरात्र में यथासंभव रात्रि जागरण करना चाहिए. माता जगत जननी की प्रसन्नता के लिए सर्वसिद्धि प्रदायक सरल मंत्र ॐ एं हीं क्लीम, चामुण्डायै विच्चे' का जप अधिकतम संख्या में नियमित रूप से करना चाहिए. नवरात्र के पावन पर्व पर माँ दुर्गा की पूजा-अर्चना करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए. नवरात्र में कलश स्थापना के साथ श्री दुर्गा सप्तशती के सम्पुट पाठ करने का विधान है. कार्य विशेष के लिए श्रीदुर्गा सप्तशती के ही मन्त्र का सम्पुट लगाकर पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है.
हर कार्य की सिद्धि का है अलग मंत्र:
- सर्वमंगल के लिए- सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ।।
- सौभाग्य और आरोग्य के लिए- देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥
- आपत्ति उद्धारक- शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे। सर्वस्वार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ लरोगनाशक :- रोगानशेषापहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्। त्वामाश्रितानां न विप.
