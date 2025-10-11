ETV Bharat / state

बोकारो में शिक्षा की नई उड़ान, दिव्यांगों के लिए खुलेगा पहला कॉलेज

बोकारो: झारखंड की इस्पात नगरी बोकारो शिक्षा के क्षेत्र में एक और कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है. सेक्टर-5 स्थित आशा लता केंद्र में 3 दिसंबर को बिहार और झारखंड के पहले दिव्यांग कॉलेज का शुभारंभ होगा. यह कॉलेज दिव्यांग विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

प्रारंभिक चरण में आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई

कॉलेज के शुरुआती चरण में आर्ट्स और कॉमर्स संकाय में पढ़ाई शुरू की जाएगी. बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि जिला प्रशासन इस संस्थान को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा. उन्होंने कहा, “जब मैने राज्यपाल के रूप में वर्तमान राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखा था, तब उन्होंने इसे उच्च शिक्षा के रूप में मान्यता देने का सुझाव दिया था. हालांकि, जमीन या अन्य मुद्दों के कारण यह प्रस्ताव रुका हुआ था. मैं बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) से इस संबंध में बात करूंगा ताकि सेल आवश्यक प्रमाण पत्र प्रदान करे और आशा लता में कॉलेज का सपना पूरा हो. साथ ही, मैं उच्च शिक्षा विभाग और यूजीसी से मान्यता के लिए भी प्रयास करूंगा.”

आशालता निदेशक और डीसी का बयान (ईटीवी भारत)

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए नई उम्मीद

आशा लता विकलांग केंद्र के फाउंडर डायरेक्टर बीएस जयसवाल ने बताया कि केंद्र के कई छात्र पहले ही एसबीआई, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत हैं. उन्होंने कहा कि दसवीं के बाद उचित मार्गदर्शन के अभाव में कई दिव्यांग विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में छूट जाती थी. इस कमी को दूर करने के लिए यह कॉलेज शुरू किया जा रहा है.