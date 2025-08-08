Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

पारिवारिक कलह में पत्नी की हत्या ; हिरासत में आरोपी पति, पुलिस कर रही पूछताछ - MURDER OF WIFE

उत्तर कोतवाली इलाके के कोटला रोड स्थित श्री राम कॉलोनी में हुई सनसनीखेज वारदात. रक्षाबंधन के पहले हुई वारदात से घर में मातम.

पारिवारिक कलह में पत्नी हत्या
पारिवारिक कलह में पत्नी हत्या (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 9:53 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 10:03 AM IST

2 Min Read

फिरोजाबाद : उत्तर कोतवाली क्षेत्र के कोटला रोड स्थित श्री राम कॉलोनी में गुरुवार रात एक युवक ने पत्नी के सिर पर किसी भारी वस्तु के प्रहार कर हत्या कर दी. घटना के पीछे घरेलू विवाद बताया जा रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. महिला के मायके वालों को सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं रक्षाबंधन के एक दिन पहले हुई वारदात से घर में मातम पसर गया है.

बताया गया कि गुरुवार रात उत्तर कोतवाली इलाके के कोटला रोड स्थित श्री राम कॉलोनी निवासी योगेश का अपनी पत्नी अर्चना के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. दोनों के बीच तकरार काफी बढ़ गई थी. इसी दौरान योगेश ने किसी भारी वस्तु से अर्चना के सिर पर प्रहार कर दिया. जिससे अर्चना की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद कोतवाली पुलिस, सीओ सिटी अरुण कुमार चौरसिया, एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद मौके पर पहुंचे. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने आरोपी पति योगेश को हिरासत में लिया है.

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि योगेश का किसी बात को लेकर पत्नी अर्चना के साथ पारिवारिक विवाद हुआ था. इसी झगड़े के दौरान योगेश ने अर्चना के सिर पर किसी वजनदार वस्तु से प्रहार कर दिया. जिससे अर्चना की मौत हो गई थी. योगेश को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. महिला के मायकेवालों को घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

फिरोजाबाद : उत्तर कोतवाली क्षेत्र के कोटला रोड स्थित श्री राम कॉलोनी में गुरुवार रात एक युवक ने पत्नी के सिर पर किसी भारी वस्तु के प्रहार कर हत्या कर दी. घटना के पीछे घरेलू विवाद बताया जा रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. महिला के मायके वालों को सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं रक्षाबंधन के एक दिन पहले हुई वारदात से घर में मातम पसर गया है.

बताया गया कि गुरुवार रात उत्तर कोतवाली इलाके के कोटला रोड स्थित श्री राम कॉलोनी निवासी योगेश का अपनी पत्नी अर्चना के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. दोनों के बीच तकरार काफी बढ़ गई थी. इसी दौरान योगेश ने किसी भारी वस्तु से अर्चना के सिर पर प्रहार कर दिया. जिससे अर्चना की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद कोतवाली पुलिस, सीओ सिटी अरुण कुमार चौरसिया, एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद मौके पर पहुंचे. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने आरोपी पति योगेश को हिरासत में लिया है.

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि योगेश का किसी बात को लेकर पत्नी अर्चना के साथ पारिवारिक विवाद हुआ था. इसी झगड़े के दौरान योगेश ने अर्चना के सिर पर किसी वजनदार वस्तु से प्रहार कर दिया. जिससे अर्चना की मौत हो गई थी. योगेश को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. महिला के मायकेवालों को घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : पारिवारिक कलह में गला रेतकर पत्नी की हत्या, वारदात के बाद आरोपी पति ने कर ली आत्महत्या

यह भी पढ़ें : शाहजहांपुर में गर्भवती पत्नी की गला रेतकर हत्या; सब्जी विक्रेता पति फरार, एक साल पहले हुई थी शादी

Last Updated : August 8, 2025 at 10:03 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDER IN FIROZABADFIROZABAD CRIMEMURDER OF WIFEMURDER IN FAMILY FEUDMURDER OF WIFE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या है डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर का फैटी लिवर से कनेक्शन? 'नान अल्कोहलिक' मरीज भी रहें सतर्क, ऐसे रखें ख्याल

यूपी को जल्द मिलेंगी 4 नई वंदे भारत; लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और बरेली से चंडीगढ़ का सफर होगा बेहद आसान

अटलपुरम टाउनशिप में 1.5 लाख को मिलेगी छत; जानिए- बुकिंग, लाॅटरी और कब्जा कब तक, कितनी किस्तें भरनी होंगी

यूपी का अजेय किला; गजनी-बाबर से लेकर शेरशाह तक ने किए हमले, अब 16 करोड़ रुपये खर्च कर संवारेगी योगी सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.