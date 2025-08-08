ETV Bharat / state

पारिवारिक कलह में पत्नी की हत्या ; हिरासत में आरोपी पति, पुलिस कर रही पूछताछ - MURDER OF WIFE

फिरोजाबाद : उत्तर कोतवाली क्षेत्र के कोटला रोड स्थित श्री राम कॉलोनी में गुरुवार रात एक युवक ने पत्नी के सिर पर किसी भारी वस्तु के प्रहार कर हत्या कर दी. घटना के पीछे घरेलू विवाद बताया जा रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. महिला के मायके वालों को सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं रक्षाबंधन के एक दिन पहले हुई वारदात से घर में मातम पसर गया है.

बताया गया कि गुरुवार रात उत्तर कोतवाली इलाके के कोटला रोड स्थित श्री राम कॉलोनी निवासी योगेश का अपनी पत्नी अर्चना के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. दोनों के बीच तकरार काफी बढ़ गई थी. इसी दौरान योगेश ने किसी भारी वस्तु से अर्चना के सिर पर प्रहार कर दिया. जिससे अर्चना की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद कोतवाली पुलिस, सीओ सिटी अरुण कुमार चौरसिया, एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद मौके पर पहुंचे. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने आरोपी पति योगेश को हिरासत में लिया है.

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि योगेश का किसी बात को लेकर पत्नी अर्चना के साथ पारिवारिक विवाद हुआ था. इसी झगड़े के दौरान योगेश ने अर्चना के सिर पर किसी वजनदार वस्तु से प्रहार कर दिया. जिससे अर्चना की मौत हो गई थी. योगेश को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. महिला के मायकेवालों को घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.