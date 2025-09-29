ETV Bharat / state

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बोले, बरेली हिंसा सोची-समझी साजिश

फिरोजाबाद : पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह रविवार रात फिरोजाबाद पहुंचे और यहां कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया. इस मौके पर जयवीर सिंह ने यूपी में कब्रिस्तान की बाउंड्री, बरेली हिंसा, लव मोहम्मद समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने रविवार रात श्री रामचंद्र पालीवाल ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण कार्य का उद्घाटन किया. यह कार्य लगभग 3.02 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया है. इसी के साथ मंत्री ने जनपद में विकास कार्यों की शृंखला में 3.75 करोड़ रुपये की लागत से स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, 3.32 करोड़ रुपये की लागत से वॉक थ्रू ऑप्टिकल इल्यूजन. 3.46 करोड़ रुपये की लागत से शिकोहाबाद में सुभाष चौराहा से रेलवे स्टेशन तक तिरंगा लाइटों की स्थापना का लोकार्पण भी किया.

मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि विरासत को संजोते हुए विकास को प्राथमिकता दी जाए. महान स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र पालीवाल के नाम पर निर्मित यह हॉल आने वाले समय में नगरवासियों के लिए वरदान साबित होगा. मंत्री ने दावा किया कि जिले में 256 करोड़ रुपये से अधिक लागत की पर्यटन योजनाएं संचालित हैं, जो फिरोजाबाद को पर्यटक हब के रूप में विकसित करने में मदद करेंगी. बरेली प्रकरण पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि त्योहारों पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. कानपुर में लव मोहम्मद को लेकर कोई मुकदमा लिखा ही नहीं गया है. ऐसे में प्रदर्शन की आड़ में केवल माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है. सरकार ऐसे अराजकतत्वों से सख्ती से निपटेगी.



इस दौरान सदर विधायक मनीष असीजा ने श्री रामचंद्र पालीवाल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए इस ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी दी. टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर ने कहा कि यहां शासन-प्रशासन के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो नागरिकों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे. महापौर कामिनी राठौर ने इसे शहर के लिए महत्वपूर्ण सौगात बताई.