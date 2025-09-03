ETV Bharat / state

फिरोजाबाद : नगर निगम में तैनात टैक्स कलेक्टर के भृष्टाचार और वसूली के खेल का मामला सामने आया है. एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी से टैक्स सेटलमेंट के एवज में एक लाख रुपये वसूल लिए. इस मामले में व्यापारी की शिकायत के बाद जांच में आरोप सही पाए जाने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया है.

सहायक नगर आयुक्त निहाल सिंह ने बताया कि नगर क्षेत्र के वार्ड 64 और 69 के टैक्स कलक्टर राशिद अली के खिलाफ लगातार अवैध वसूली की शिकायत मिल रही थीं. शिकायतों के बाद राशिद अली को नगला बरी, जाटवपुरी इलाके में ट्रांसफर किया गया, लेकिन वहां से भी अवैध वसूली की शिकायतें मिलने लगीं. ऐसे ही एक मामले में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने महापौर से शिकायत की थी. इस मामले की गोपनीय जांच कराई गई तो प्रथमदृष्टया मामला सही मिला. इसके बाद टैक्स कलक्टर राशिद अली को सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं.

सहायक नगर आयुक्त निहाल सिंह के मुताबिक राशिद अली के खिलाफ कई और भी शिकायतें मिली हैं. जिसकी भी जांच कराई जा रही है. उन्होंने सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि वह समय पर टैक्स जमा करें. अगर कोई समस्या है तो कार्यालय आकर और अधिकारियों से मिलकर उसका निस्तारण कराएं. अगर कोई रिश्वत की मांग करता है तो उसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दें.