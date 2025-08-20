फिरोजाबाद : जसराना थाना क्षेत्र में बीते मंगलवार को हुई 12वीं कक्षा की छात्रा (17) हत्या मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. हत्या के पीछे ऑनर किलिंग की बात सामने आई है. पुलिस के अनुसार बेटी को उसके प्रेमी के साथ देखे जाने पर आक्रोशित पिता ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

छात्रा मर्डर केस की जानकारी देते एसपी देहात त्रिगुण बिसेन. (Video Credit : ETV Bharat)

एसपी देहात त्रिगुण बिसेन ने बताया कि मंगलवार को थाना जसराना क्षेत्र के एक गांव में हत्या की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस को गांव के बाहर खेत में एक किशोरी का शव पड़ा मिला था. किशोरी की गला काट हत्या की गई थी. प्राथमिक जांच और ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला की किशोरी गांव की ही रहने वाली थी. किशोरी 12वीं कक्षा की छात्रा थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवान के बाद मामले की जांच शुरू की गई.

एसपी देहात के मुताबिक जांच के दौरान खुलासा हुआ कि किशोरी का मेलजोल पड़ोस के गांव के एक युवक से था. सोमवार देर रात वह युवक से मिलने खेत की ओर गई थी. इसी दौरान उसका पिता इन्द्रपाल उसे ढूंढते हुए मौके पर पहुंच गया. खेत में बेटी को प्रेमी के साथ देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया और कुल्हाड़ी से गर्दन काट दी. कुल्हाड़ी के वार से किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई थी. आरोपी पिता इन्द्रपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है. उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की गई है. घटना से जुड़े अन्य साक्ष्य एकत्रित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

