मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश राजीव सिंह की अदालत में हुई. कई गवाह पेश किए गए.

फिरोजाबाद स्पेशल कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा.
फिरोजाबाद स्पेशल कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 9:27 AM IST

Updated : August 13, 2025 at 9:50 AM IST

फिरोजाबाद: जिले की विशेष अदालत ने हत्या के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सुनाई है. साथ ही दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है, जिसे न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. फिरोजाबाद विशेष न्यायालय ने यह फैसला 3 साल पुराने मर्डर केस में दिया है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला फिरोजाबाद जिले के थाना सिरसागंज क्षेत्र में भनुपुरा गांव से जुड़ा है. साल 2022 में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, थाना सिरसागंज के गांव भनुपुरा में दबंगों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियार से सूरज पुत्र राजन निवासी घाघऊ की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद पीड़िता सुषमा ने जितेंद्र पुत्र सोबरन, उसके भाई विजेंद्र, मंतोष पुत्र जितेंद्र, गुलशन पुत्र धनपाल और श्याम सुंदर पुत्र कोमलनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयानों, पीएम रिपोर्ट आदि साक्ष्य संकलित किए और विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 राजीव सिंह की अदालत में हुई.

अभियोजन पक्ष की पैरवी एडीजीसी प्रिय प्रताप सिंह ने की. मुकदमे के दौरान कई गवाहों के बयान और साक्ष्य पेश किए गए. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जितेंद्र, विजेंद्र और श्याम सुंदर को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही मंतोष और गुलशन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.

