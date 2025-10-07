ETV Bharat / state

गुजराती कंपनी की वैन से लूट मामला; बदमाश का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों को मिली पोस्टिंग

एसओजी प्रभारी अमित तोमर और सीओ शिकोहाबाद प्रवीण कुमार तिवारी ने लूट के आरोपी नरेश पंडित के एनकाउंटर में अहम भूमिका निभाई थी.

फिरोजाबाद के जांबाज पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग.
फिरोजाबाद के जांबाज पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 10:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : गुजराती कंपनी की वैन से दो करोड़ रुपये की लूट के आरोपी 50 हजार के इनामी बदमाश को ढेर करने के बाद एसएसपी ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है. कई अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं. खास बात यह है कि एनकाउंटर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एसओजी प्रभारी को पचोखरा थानाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है. वहीं शिकोहाबाद सर्किल के सीओ प्रवीण कुमार तिवारी को सिटी की कमान सौंपी गई है.

एसएसपी की ओर से जारी सूची.
एसएसपी की ओर से जारी सूची. (Photo Credit : ETV Bharat)

यह भी पढ़ें : गुजराती कम्पनी की वैन से लूट का मामला; एक करोड़ कैश के साथ छह गिरफ्तार, वेस्ट यूपी-दिल्ली और हरियाणा के लोग शामिल

एसएसपी की ओर से जारी सूची.
एसएसपी की ओर से जारी सूची. (Photo Credit : ETV Bharat)


एसएसपी सौरभ दीक्षित की ओर से जारी सूची के अनुसार शिकोहाबाद सर्किल के सीओ प्रवीण कुमार तिवारी को सीओ सिटी बनाया गया है. चंचल त्यागी को सीओ सदर का प्रभार दिया गया है. सीओ सिटी अरुण कुमार चौरसिया को सीओ शिकोहाबाद बनाया गया है. इसके अलावा थाना स्तर पर भी बदलाव हुए हैं. उप निरीक्षक भरत सिंह को थाना खेरगढ़ से स्थानांतरित कर पुलिस लाइन भेजा गया है. उप निरीक्षक मन मोहन शर्मा थाना शिकोहाबाद से पुलिस लाइन भेजा गया है. उप निरीक्षक रामबीर सिंह थाना एका से स्थानांतरित होकर वाचक, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बनाए गए हैं. उप निरीक्षक सुमित कुमार थाना जसराना से पुलिस लाइन भेजे गए हैं.

महिला उप निरीक्षक प्रीति राय थाना दक्षिण से स्थानांतरित होकर प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र बनाई गई हैं. महिला उप निरीक्षक रजनी वर्मा न्यायालय सुरक्षा में तैनात की गई हैं. उप निरीक्षक मोहित कुमार केला देवी पुलिस चौकी से पुलिस लाइन भेजे गए हैं. उप निरीक्षक प्रवीन कुमार थाना रामगढ़ से थाना जसराना स्थानांतरित किए गए हैं. बसई मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष बिमलेश कुमार त्रिपाठी को बनाए मटसेना थाने का एसओ बनाया गया है. नगला सिंघी के निरीक्षक कृष्ण स्वरूपपाल को निरीक्षक थाना बसई मोहम्मदपुर बनाया गया है. पचोखरा की थानाध्यक्ष पारुल मिश्रा को थाना नगला सिंघी में एसओ पर तैनाती दी गई है. एसओजी प्रभारी अमित तोमर थाना पचोखरा के एसओ बनाए गए हैं. निरीक्षक प्रेम शंकर पांडेय एसओजी प्रभारी बनाए गए हैं.

यह भी पढ़ें : कैश वैन लूटने और गार्ड की हत्या मामले करने वाले बदमाशों पर 1 लाख रुपये इनाम घोषित

For All Latest Updates

TAGGED:

FIROZABAD POLICEMEN TRANSFERSENCOUNTER IN FIROZABADFIROZABAD POLICE GOODWORKPOLICE GOODWORKGUJARAT COMPANY VAN RABARI CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.