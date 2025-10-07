ETV Bharat / state

गुजराती कंपनी की वैन से लूट मामला; बदमाश का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों को मिली पोस्टिंग

फिरोजाबाद : गुजराती कंपनी की वैन से दो करोड़ रुपये की लूट के आरोपी 50 हजार के इनामी बदमाश को ढेर करने के बाद एसएसपी ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है. कई अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं. खास बात यह है कि एनकाउंटर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एसओजी प्रभारी को पचोखरा थानाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है. वहीं शिकोहाबाद सर्किल के सीओ प्रवीण कुमार तिवारी को सिटी की कमान सौंपी गई है.



एसएसपी सौरभ दीक्षित की ओर से जारी सूची के अनुसार शिकोहाबाद सर्किल के सीओ प्रवीण कुमार तिवारी को सीओ सिटी बनाया गया है. चंचल त्यागी को सीओ सदर का प्रभार दिया गया है. सीओ सिटी अरुण कुमार चौरसिया को सीओ शिकोहाबाद बनाया गया है. इसके अलावा थाना स्तर पर भी बदलाव हुए हैं. उप निरीक्षक भरत सिंह को थाना खेरगढ़ से स्थानांतरित कर पुलिस लाइन भेजा गया है. उप निरीक्षक मन मोहन शर्मा थाना शिकोहाबाद से पुलिस लाइन भेजा गया है. उप निरीक्षक रामबीर सिंह थाना एका से स्थानांतरित होकर वाचक, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बनाए गए हैं. उप निरीक्षक सुमित कुमार थाना जसराना से पुलिस लाइन भेजे गए हैं.

महिला उप निरीक्षक प्रीति राय थाना दक्षिण से स्थानांतरित होकर प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र बनाई गई हैं. महिला उप निरीक्षक रजनी वर्मा न्यायालय सुरक्षा में तैनात की गई हैं. उप निरीक्षक मोहित कुमार केला देवी पुलिस चौकी से पुलिस लाइन भेजे गए हैं. उप निरीक्षक प्रवीन कुमार थाना रामगढ़ से थाना जसराना स्थानांतरित किए गए हैं. बसई मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष बिमलेश कुमार त्रिपाठी को बनाए मटसेना थाने का एसओ बनाया गया है. नगला सिंघी के निरीक्षक कृष्ण स्वरूपपाल को निरीक्षक थाना बसई मोहम्मदपुर बनाया गया है. पचोखरा की थानाध्यक्ष पारुल मिश्रा को थाना नगला सिंघी में एसओ पर तैनाती दी गई है. एसओजी प्रभारी अमित तोमर थाना पचोखरा के एसओ बनाए गए हैं. निरीक्षक प्रेम शंकर पांडेय एसओजी प्रभारी बनाए गए हैं.

