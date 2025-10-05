ETV Bharat / state

यूपी पुलिस का फिर बड़ा एक्शन, फिरोजाबाद में 60 लाख की संपत्ति कुर्क, बरेली में बदमाश मुठभेड़ में घायल

फिरोजाबाद/बरेली: जिला पुलिस ने एक अपराधी और गैंगलीडर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मैनपुरी में 60 लाख रुपये से अधिक कीमत की संपत्ति को कुर्क किया. उसमें गैंगस्टर का ईट भट्ठा और एक ढाबा शामिल है. वहीं, बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है. जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है.

फिरोजाबाद में 60 लाख की संपत्ति कुर्क: फिरोजाबाद पुलिस क्षेत्राधिकारी सिरसागंज अनिवेश कुमार ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नगला खंगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस टीम ने कुख्यात गैंगलीडर संतोष उर्फ पप्पू पुत्र लेजम सिंह की लगभग 60 लाख 03 हजार 880 रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की है.

सीओ के अनुसार, गैंगलीडर संतोष उर्फ पप्पू लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय है. उस पर करीब डेढ़ दर्जन गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. संतोष अपने गैंग के साथ मिलकर लगातार गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा है और अवैध तरीके से चल-अचल संपत्ति अर्जित की.

उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के आदेशानुसार पहले भी संतोष की करीब 9 करोड़ 97 लाख रुपये की संपत्ति 16 जनवरी 2024 को कुर्क की जा चुकी है. ताजा कार्रवाई में 60 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया है.