यूपी पुलिस का फिर बड़ा एक्शन, फिरोजाबाद में 60 लाख की संपत्ति कुर्क, बरेली में बदमाश मुठभेड़ में घायल
बरेली पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती, पूछताछ की जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 2:54 PM IST
फिरोजाबाद/बरेली: जिला पुलिस ने एक अपराधी और गैंगलीडर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मैनपुरी में 60 लाख रुपये से अधिक कीमत की संपत्ति को कुर्क किया. उसमें गैंगस्टर का ईट भट्ठा और एक ढाबा शामिल है. वहीं, बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है. जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है.
फिरोजाबाद में 60 लाख की संपत्ति कुर्क: फिरोजाबाद पुलिस क्षेत्राधिकारी सिरसागंज अनिवेश कुमार ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नगला खंगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस टीम ने कुख्यात गैंगलीडर संतोष उर्फ पप्पू पुत्र लेजम सिंह की लगभग 60 लाख 03 हजार 880 रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की है.
सीओ के अनुसार, गैंगलीडर संतोष उर्फ पप्पू लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय है. उस पर करीब डेढ़ दर्जन गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. संतोष अपने गैंग के साथ मिलकर लगातार गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा है और अवैध तरीके से चल-अचल संपत्ति अर्जित की.
उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के आदेशानुसार पहले भी संतोष की करीब 9 करोड़ 97 लाख रुपये की संपत्ति 16 जनवरी 2024 को कुर्क की जा चुकी है. ताजा कार्रवाई में 60 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया है.
सीओ ने बताया कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई अपराधियों के हौसले पस्त करने में महत्वपूर्ण है. धारा 14(1) के तहत की जा रही इस प्रभावी कार्रवाई का मकसद आदतन अपराधियों पर लगाम कसना और उनके आर्थिक नेटवर्क को तोड़ना है.
बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: वहीं, बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और शातिर बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है. जिसमें एक बदमाश आफताब के पैर में गोली लगी है. जिससे वह घायल हो गया. मुठभेड़ के दौरान सिपाही गौतम यादव के हाथ में फायर इंजरी हो गई है. जिससे वह भी घायल हो गए. पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आफताब और उसके साथी देवेंद्र को किया गिरफ्तार है. जबकि उसका एक साथी फरार हो गया. पकड़े गए आरोपी के खिलाफ लूट और डकैती के हरिद्वार में मुकदमा दर्ज है.
