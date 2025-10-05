ETV Bharat / state

यूपी पुलिस का फिर बड़ा एक्शन, फिरोजाबाद में 60 लाख की संपत्ति कुर्क, बरेली में बदमाश मुठभेड़ में घायल

बरेली पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती, पूछताछ की जा रही.

अपराधी संतोष की संपत्ति कुर्क
अपराधी संतोष की संपत्ति कुर्क (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 2:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद/बरेली: जिला पुलिस ने एक अपराधी और गैंगलीडर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मैनपुरी में 60 लाख रुपये से अधिक कीमत की संपत्ति को कुर्क किया. उसमें गैंगस्टर का ईट भट्ठा और एक ढाबा शामिल है. वहीं, बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है. जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है.

फिरोजाबाद में 60 लाख की संपत्ति कुर्क: फिरोजाबाद पुलिस क्षेत्राधिकारी सिरसागंज अनिवेश कुमार ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नगला खंगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस टीम ने कुख्यात गैंगलीडर संतोष उर्फ पप्पू पुत्र लेजम सिंह की लगभग 60 लाख 03 हजार 880 रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की है.

सीओ के अनुसार, गैंगलीडर संतोष उर्फ पप्पू लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय है. उस पर करीब डेढ़ दर्जन गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. संतोष अपने गैंग के साथ मिलकर लगातार गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा है और अवैध तरीके से चल-अचल संपत्ति अर्जित की.

उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के आदेशानुसार पहले भी संतोष की करीब 9 करोड़ 97 लाख रुपये की संपत्ति 16 जनवरी 2024 को कुर्क की जा चुकी है. ताजा कार्रवाई में 60 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया है.

सीओ ने बताया कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई अपराधियों के हौसले पस्त करने में महत्वपूर्ण है. धारा 14(1) के तहत की जा रही इस प्रभावी कार्रवाई का मकसद आदतन अपराधियों पर लगाम कसना और उनके आर्थिक नेटवर्क को तोड़ना है.

बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: वहीं, बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और शातिर बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है. जिसमें एक बदमाश आफताब के पैर में गोली लगी है. जिससे वह घायल हो गया. मुठभेड़ के दौरान सिपाही गौतम यादव के हाथ में फायर इंजरी हो गई है. जिससे वह भी घायल हो गए. पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आफताब और उसके साथी देवेंद्र को किया गिरफ्तार है. जबकि उसका एक साथी फरार हो गया. पकड़े गए आरोपी के खिलाफ लूट और डकैती के हरिद्वार में मुकदमा दर्ज है.

यह भी पढ़ें: यूपी में बारिश का कहर; रेल यातायात पर बुरा असर; फिरोजाबाद में जर्जर दीवार गिरी, मलबे में दबकर युवक की मौत

यह भी पढ़ें: फिरोजाबाद में दिव्यांग को उम्रकैद की सजा, डॉक्टर की मां और छोटे भाई की पत्नी की हत्या की थी, जेवर लूट लिए थे

For All Latest Updates

TAGGED:

फिरोजाबाद न्यूजFIROZABAD POLICEFIROZABAD NEWSUP NEWSGANGLEADER SANTOSH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.