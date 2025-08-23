फिरोजाबादः जिले में ड्रोन की दहशत के बीच छह युट्यूबरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक ये आरोपी बगैर अनुमति के अधिक भार उठाने वाले ड्रोन उड़ा रहे थे. ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है.



ये था पूरा मामलाः बता दें कि यूपी के फिरोजाबाद जिले में इन दिनों ड्रोन की दहशत है. लोग रात को चैन की नींद सो नहीं पा रहे है. साथ ही पुलिस को भी परेशान कर रहे है. लोगों को चोरी, डकैती का डर सता रहा है. पुलिस ने इस संबंध में दावा भी किया कि जिले में ड्रोन कहीं नहीं दिखा है. यह केवल अफवाह है. जो लोग अफवाह उड़ा रहे है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. पुलिस ने लोगों से न डरने की अपील की थी.

जब गांव वालों ने पुलिस को दी सूचनाः शिकोहाबाद के रुकनपुरा इलाके के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी कि उन्होंने ड्रोन जैसी कोई चीज उड़ती देखी है. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां ऐसी कोई चीज नहीं मिली. डर का आलम यह रहा कि पुलिस के साथ लोगों ने रात भर जागकर गश्त किया. यही हाल नारखी थाना क्षेत्र के गांगनी, राजपुर और अन्य आसपास के गांवों में भी देखने को मिला जहां ड्रोन की अफवाह उड़ी तो लोग रातभर जागते रहे. एक इलाके के कई गांवों में भी डर और दहशत का माहौल है.

पुलिस आरोपियों को लाई थाने. (etv bharat)

चोर और बदमाशों के आने का शकः लोगों का मानना है कि चोर और बदमाश ड्रोन के जरिये उनके घरों की लोकेशन ले रहे है जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते है. गुरुवार की रात में फिर पचोखरा और नगला सिंघी के कई गांवों में ड्रोन उड़ते देखे गए. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ड्रोन गायब हो गए थे. शुक्रवार को थाना पचोखरा पुलिस को ग्रामीणों के जरिये जानकारी मिली कि गांव गढ़ी बादशाह बम्बा के पास कुछ लोग ड्रोन उड़ा रहे है.

पुलिस क्या बोलीः थानाध्यक्ष पचोखरा पारुल मिश्रा ने बताया कि इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से एक महिला समेत छह लोगों को हिरासत में लेकर जब ड्रोन उड़ाने की वजह पूछी तो उन्होंने खुद को यूटूबर बताया. थानाध्यक्ष ने बताया कि यह लोग बगैर किसी अनुमति के ड्रोन उड़ा रहे थे. इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की गयी है. पकड़े गए कथित यूट्यूबरों के नाम ब्रह्ममजीत,राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, राहुल कुमार, भूरी सिंह, ममता है. सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.



