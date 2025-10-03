विरासत; जैन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र चंद्रवार गांव, जानिए क्या है राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी से नाता
फिरोजाबाद का चंद्रवार गांव शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में यमुना नदी की तलहटी और बीहड़ के बीच बसा है.
Published : October 3, 2025 at 10:36 AM IST
फिरोजाबाद : जैन धर्मालंबियों के लिए प्राचीन गांव चंद्रवार आज भी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है. ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह गांव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिरोजाबाद का प्राचीन नाम चंद्रवार ही था. राजा चंद्रसेन द्वारा स्थापित प्राचीन जैन मंदिर और उनका किला आज भी मौजूद है. हालांकि किला अब खंडहर में तब्दील हो चुका है. आइए जानते हैं इस गांव से जुड़ी ऐतिहासिक बातें.
इतिहासकार एवं एसआरके डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर ए.बी. चौबे के मुताबिक इस किले का निर्माण राजा चंद्रसेन के बेटे चंद्रपाल ने कराया था. वर्ष 1193 में यहीं पर राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच ऐतिहासिक युद्ध भी हुआ था. गांव में आज भी खंडहरनुमा मकान और खुदाई के दौरान निकलने वाले अवशेष इसके ऐतिहासिक महत्व की गवाही देते हैं. ऐतिहासिक विरासत को देखने और पूजा-अर्चना के लिए दूर-दराज से जैन धर्म के अनुयायी यहां पहुंचते हैं. टीलों की खुदाई के दौरान आज भी जैन भगवान की मूर्तियां मिलती हैं.
उल्लेखनीय है कि योगी सरकार के दौरान इस जनपद का नाम चंद्रवार किए जाने की मुहिम भी चली थी. नगर निगम और जिला पंचायत इस संबंध में प्रस्ताव पास कर चुके हैं, जो शासन में लंबित हैं. प्रदेश सरकार अब इस गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है. ऐतिहासिक प्राचीन क्षेत्र चंद्रवार से जुड़े जैन धर्मालंबी मनोज जैन ने बताया कि यह हमारा सिद्ध क्षेत्र है. इसका इतिहास राजा चंद्रसेन से जुड़ा है. हर साल यहां दो अक्टूबर हम लोग भव्य मेला भी लगाते है. यहां पंच कल्याण महोत्सव भी आयोजित होते हैं. जिसमें बड़ी संख्या में जैन धर्मालंबी आते हैं. सरकार भी अब इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे रही है.
मौका मिला तो हम कराएंगे विकास ; समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी दिलीप यादव ने इस क्षेत्र को ऐतिहासिक बताते हुए क्षेत्र के विकास की मांग की है. उन्होंने कहा है कि यह काफी प्राचीन और ऐतिहासिक क्षेत्र है. फिरोजाबाद का नाम पहले चंद्रवार ही था. हमारे पूर्वज भी यहीं के रहने वाले थे. इस क्षेत्र का विकास तेजी से होना चाहिए. अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग भी कार्य कराएंगे.
