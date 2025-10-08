ETV Bharat / state

दो करोड़ की लूट में बदमाशों से डीलिंग; UP पुलिस के 2 सिपाही गिरफ्तार, मास्टरमाइंड का हो चुका है एनकाउंटर

फिरोजाबाद में 30 सितंबर को लूटी गई थी गुजरात कंपनी की वैन, दोनों पुलिसकर्मियों को पहले से थी वारदात की जानकारी.

पुलिस ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है. (Photo Credit; Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 6:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : वैन से 2 करोड़ रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने बुधवार को दूसरे सिपाही को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पुलिसकर्मी आगरा जिले की पुलिस लाइन में तैनात है. इसी मामले में मंगलवार को भी एक पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हुई थी. वारदात में शामिल 8 बदमाश अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मास्टरमाइंड को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था.

अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया कि जांच में 2 पुलिसकर्मियों की भी संलिप्तता उजागर हुई थी. दोनों पुलिसकर्मियों को पहले से ही वारदात की जानकारी थी. दोनों ने बदमाशों को पुलिस कार्रवाई की जानकारी देने की डील की थी. दोनों ने दिल्ली जाकर बदमाशों से पैसे लिए थे. मुख्य आरक्षी अंकुर प्रताप सिंह को नेशनल हाईवे स्थित रूपसपुर गांव के समीप एक ढाबे से मंगलवार को पकड़ लिया गया था. जबकि दूसरे आरक्षी मनोज को भी बुधवार को बिल्टीगढ़ अंडरपास से गिरफ्तार किया गया. दोनों के पास से 5-5 लाख रुपये बरामद किए गए हैं.

30 सितंबर को हुई थी लूट : अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया कि फिरोजाबाद में मक्खनपुर थाना क्षेत्र में गांव घुनपई के पास गुजरात की जीके कंपनी के वैन से 30 सितंबर को 2 करोड़ रुपये लूट लिए गए थे. वैन कैश लेकर कहीं जा रही थी. इस दौरान बदमाशों ने चालक पर हमला कर दिया था.

पकड़े गए थे ये बदमाश : अपर पुलिस अधीक्षक देहात ने बताया कि पुलिस ने इस घटना में शामिल नरेश पुत्र राकेश कुमार उर्फ भूरी निवासी अरनी थाना खैर अलीगढ़, तुषार पुत्र राजकुमार निवासी मोदीनगर गाजियाबाद, दुष्यंत पुत्र मोहन सिंह निवासी ओम नगर खैर अलीगढ़, अक्षय पुत्र जयप्रकाश निवासी गाजीपुर दिल्ली, आशीष उर्फ आशू पुत्र प्रमोद निवासी बहादुरगढ़ हरियाणा, मोनू उर्फ मिलाप पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी जैतपुर आगरा को गिरफ्तार किया था.

हिरासत से भागे बदमाश का हो गया था एनकाउंटर : मामले में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी भी बरामद की जा चुकी है. बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस वारदात के मास्टरमाइंड नरेश को लेकर घटनास्थल पर जा रही थी, इस दौरान पेट दर्द के बहाने वह फरार हो गया था. 5 अक्टूबर को पुलिस ने नरेश को एनकाउंटर में मार गिराया था. उस पर 50 हजार रुपये का इनाम था. कार्रवाई के दौरान एएसपी देहात अनुज चौधरी के बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगने से वह बाल-बाल बच गए थे. एक एसएचओ बदमाश की गोली लगने से घायल हो गए थे.

यह भी पढ़ें : गुजराती कंपनी की वैन से लूट मामला; बदमाश का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों को मिली पोस्टिंग

यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद में पुलिस कस्टडी से फरार बदमाश का एनकाउंटर, एएसपी अनुज चौधरी बाल-बाल बचे, SHO को भी लगी गोली

यह भी पढ़ें : गुजराती कम्पनी की वैन से लूट का मामला; एक करोड़ कैश के साथ छह गिरफ्तार, वेस्ट यूपी-दिल्ली और हरियाणा के लोग शामिल

For All Latest Updates

TAGGED:

ANOTHER POLICEMAN ARRESTEDFIROZABAD VAN ROBBERY CASEPOLICE DEALING WITH CROOKSफिरोजाबाद लूट पुलिस एक्शनGUJARAT COMPANY ROBBERY CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.