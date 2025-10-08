ETV Bharat / state

दो करोड़ की लूट में बदमाशों से डीलिंग; UP पुलिस के 2 सिपाही गिरफ्तार, मास्टरमाइंड का हो चुका है एनकाउंटर

फिरोजाबाद : वैन से 2 करोड़ रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने बुधवार को दूसरे सिपाही को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पुलिसकर्मी आगरा जिले की पुलिस लाइन में तैनात है. इसी मामले में मंगलवार को भी एक पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हुई थी. वारदात में शामिल 8 बदमाश अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मास्टरमाइंड को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था.

अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया कि जांच में 2 पुलिसकर्मियों की भी संलिप्तता उजागर हुई थी. दोनों पुलिसकर्मियों को पहले से ही वारदात की जानकारी थी. दोनों ने बदमाशों को पुलिस कार्रवाई की जानकारी देने की डील की थी. दोनों ने दिल्ली जाकर बदमाशों से पैसे लिए थे. मुख्य आरक्षी अंकुर प्रताप सिंह को नेशनल हाईवे स्थित रूपसपुर गांव के समीप एक ढाबे से मंगलवार को पकड़ लिया गया था. जबकि दूसरे आरक्षी मनोज को भी बुधवार को बिल्टीगढ़ अंडरपास से गिरफ्तार किया गया. दोनों के पास से 5-5 लाख रुपये बरामद किए गए हैं.

30 सितंबर को हुई थी लूट : अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया कि फिरोजाबाद में मक्खनपुर थाना क्षेत्र में गांव घुनपई के पास गुजरात की जीके कंपनी के वैन से 30 सितंबर को 2 करोड़ रुपये लूट लिए गए थे. वैन कैश लेकर कहीं जा रही थी. इस दौरान बदमाशों ने चालक पर हमला कर दिया था.

पकड़े गए थे ये बदमाश : अपर पुलिस अधीक्षक देहात ने बताया कि पुलिस ने इस घटना में शामिल नरेश पुत्र राकेश कुमार उर्फ भूरी निवासी अरनी थाना खैर अलीगढ़, तुषार पुत्र राजकुमार निवासी मोदीनगर गाजियाबाद, दुष्यंत पुत्र मोहन सिंह निवासी ओम नगर खैर अलीगढ़, अक्षय पुत्र जयप्रकाश निवासी गाजीपुर दिल्ली, आशीष उर्फ आशू पुत्र प्रमोद निवासी बहादुरगढ़ हरियाणा, मोनू उर्फ मिलाप पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी जैतपुर आगरा को गिरफ्तार किया था.