स्वागेस मर्डर केस में अब तक चार गिरफ्तार; एटा की हजारा नहर में मिला था शव, चौंकाने वाली है वजह - MURDER IN FIROZABAD

फिरोजाबाद फरिहा थाना क्षेत्र के बरथरा गांव की घटना. पड़ोसी युवक बहाने से ले जाने के बाद दोस्तों के साथ मिलकर कर दी थी हत्या.

पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी.
पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 8:33 AM IST

2 Min Read

फिरोजाबाद : फरिहा थाना क्षेत्र के बरथरा गांव निवासी स्वागेश (22) की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को कामयाबी मिली है. चार हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को अभी कुछ अन्य आरोपियों की तलाश है. वारदात के पीछे आपसी विवाद की बात सामने आई है.

फरिहा थाना प्रभारी राजीव कुमार के मुताबिक ग्राम बरथरा निवासी स्वागेश (22 वर्ष) पुत्र स्व. भंवरपाल जाटव को 17 अगस्त 2025 को गांव का ही विजय पुत्र जगदीश प्रसाद उर्फ जगन सिंह अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले गया था. स्वागेश घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई. खोजबीन के बाद मां अनीता देवी ने 19 अगस्त को थाना फरिहा में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में गठित विशेष पुलिस टीम ने 22 अगस्त को मुख्य अभियुक्त विजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पूछताछ के दौरान विजय ने खुलासा किया था कि उसने अपने साथियों आशुतोष उर्फ अकिंत, चिन्टू व गौरव के साथ मिलकर शराब पार्टी के बहाने स्वागेश को एटा जनपद के पिलुआ थाना क्षेत्र ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव हजारा नहर में फेंक दिया था. साथ ही बताया था कि उसके भतीजे से स्वागेश का विवाद हुआ था. जिसमें स्वागेश ने विजय के भतीजे को पीट दिया था. इसी का बदला लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मर्डर को अंजाम दिया.

फरिहा थाना प्रभारी राजीव कुमार के अनुसार 24 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्तों आशुतोष उर्फ अकिंत पुत्र मनोज माथुर (20), चिन्टू पुत्र लटूरी माथुर (24), गौरव माथुर पुत्र राजपाल (26), सभी निवासी ग्राम पीपल गांव खटुआ थाना सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस को कचोरा रोड स्थित बम्बा की पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया. स्वागेश का शव बरामद करने के बाद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे में धाराएं बढ़ाते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

