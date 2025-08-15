फिरोजाबाद : मक्खनपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर रूपसपुर गांव के पास दो मोटरसाइकिलों के आपस में टकराने से बड़ा हादसा हो गया. बाइकों की भिड़ंत से आग लग गई, जिसमें एक युवक की जलकर मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बताया जा रहा कि फिरोजाबाद जिले के अरांव थाना क्षेत्र के गांव भारौल निवासी मुन्नालाल अपने बेटे अंशू के साथ किसी काम से फिरोजाबाद आए थे. वे शुक्रवार को लौटकर घर जा रहे थे. रूपसपुर गांव के पास मुन्नालाल की बाइक से एक अन्य बाइकसवार ने टक्कर मार दी. जिसे मैनपुरी निवासी जयदीप चला रहे थे और उनकी पत्नी मोहिनी पीछे बैठी थीं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मुन्नालाल की बाइक सड़क पर घिसटती हुई चली गई. इस दौरान मुन्नालाल की बाइक में आग लग गई. इस हादसे में मुन्नालाल गंभीर रूप से झुलस गए और बेटा अंशू घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस आननफानन मुन्नालाल, अंशू, जयदीप और मोहिनी को अस्पताल भिजवाया. जहां डॉक्टरों ने मुन्नालाल को मृत घोषित कर दिया. अन्य घायलों की हालत भी नाजुक है.
सीओ शिकोहाबाद प्रवीण कुमार तिवारी का कहना है कि मक्खनपुर थाना क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर के बाद एक बाइक में आग लग गई थी. आग में झुलसकर मुन्नालाल नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. तीन घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
