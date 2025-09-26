ETV Bharat / state

देश भर में सुनी जाती है फिरोजाबाद की चूडियों की खनक; त्योहारों के हिसाब से बदलती है रंगों की डिमांड

सहायक श्रम आयुक्त यशवंत कुमार ने बताया कि चूड़ी उद्योग को जीएसटी से बाहर रखा गया है. सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है.

मौसम और त्योहारों के हिसाब से बदलती है चूड़ियों की डिमांड.
मौसम और त्योहारों के हिसाब से बदलती है चूड़ियों की डिमांड.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 11:20 AM IST

Updated : September 26, 2025 at 11:25 AM IST

फिरोजाबाद: कांच की रंग-बिरंगी चूड़ियों का जिक्र हो और फिरोजाबाद का नाम न आए? यह संभव ही नहीं है. यूपी ही नहीं पूरे भारत में यह जिला चूड़ियों का पर्याय माना जाता है. जैसे हमारे देश में हर मौसम में अलग-अलग त्योहार होते हैं. ठीक वैसे ही हर मौसम, हर त्योहार में फिरोजाबाद की चूड़ियों का रंग भी बदलता रहता है. कुछ समय पहले सावन की हरियाली में हरे रंग की चूड़ियां डिमांड में थीं. वहीं, अब नवरात्रि और करवा चौथ के लिए लाल रंग की चूड़ियां ट्रेंड में हैं. आइए जानते हैं, फिरोजाबाद में इन दिनों चूड़ियों की खनक कैसी है? यहां के चूड़ी निर्माता, कारोबारी क्या कहते हैं.

फिरोजाबाद के चूड़ी निर्माता पारस गर्ग बताते हैं, कि इस जिले के करोबार की रीढ़ चूड़ी उद्योग है. शहर के कारखानों में दिन-रात मजदूर काम करते हैं. इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है. यह न सिर्फ रोजगार का साधन है, बल्कि यहां के लोगों की आजीविका का सहारा भी है.

पारस गर्ग यह कहते हुए मायूस होते हैं, कि फैशन के बदलते दौर और महंगाई ने चूड़ियों की डिमांड कम कर दी है. महिलाएं मेटल और प्लास्टिक की चूड़ियां, कड़े पसंद करती हैं, जिसका सीधा असर कारोबार पर पड़ता है. हालांकि, वह ये भी बताते हैं, कि पारंपरित तौर पर कांच की चूड़ियां बेहद फायदेमंद हैं. नवजात बच्चा अपनी मां की चूड़ियों की खनक से पहचानता है. ऐसे ही कई पारिवारिक रिश्ते इन चूड़ियों से जुड़े होते हैं.

फिरोजाबाद की चूड़ियां. (Video Credit: ETV Bharat)

कैसी चूड़ियों की मांग ज्यादा: स्थानीय कारीगर बताते हैं, कि अब गुणवत्ता के साथ ही डिजाइन और पैकिंग पर ध्यान देना पड़ता है. आम दिनों में महिलाएं अपनी साड़ी, कपड़ों के मैच के हिसाब से चूड़ियां खरीदतीं हैं. त्योहार और मौसम के हिसाब से भी चूड़ियों की डिमांड बदलती रहती है. यूपी के अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों तक यहां की चूड़ियां पसंद की जाती हैं. इसके अलावा देश से बाहर भी इनकी सप्लाई होती है.

त्योहारों में बढ़ जाती है सेल: चूड़ी कारोबारी अंशुल गुप्ता बताते हैं, कि सावन के महीने में वैसे तो सभी रंग की चूडियों की डिमांड रहती है. लेकिन, महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां ही खरीदतीं हैं. इस बार बाजार में पहले की तुलना में काफी उछाल है. कारोबारी बताते हैं, कि सावन के महीने ने हरे रंग की चूड़ियां खूब बिकती हैं. करवाचौथ और दीवाली के आसपास लाल रंग की चूड़ियां बिकती हैं.

बसंत पंचमी पर पीले और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर तिरंगा रंग की चूड़ियां डिमांड में रहती हैं. अभी करवाचौथ का त्योहार नजदीक है, तो लाल रंग की चूड़ियों की देशभर में डिमांड है. आम दिनों की तुलना में 30 से 35 फीसदी बिक्री अधिक बढ़ जाती है.

फिरोजाबाद की तिरंगा चूड़ियां.
फिरोजाबाद की तिरंगा चूड़ियां.

सरकार दे रही सब्सिडी: सहायक श्रम आयुक्त यशवंत कुमार ने बताया कि सरकार ने चूड़ी उद्योग को जीएसटी से बाहर रखा है. एक जिला, एक उत्पाद योजना के तहत इस उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत भी युवाओं को व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

उपायुक्त उद्योग संध्या का कहना है, कि फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है, जिसका लाभ यहां के कारोबारी और नए कारोबारी ले सकते हैं. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत नया उद्योग लगाने पर सरकार 25 लाख तक की सब्सिडी दे रही है.

150 साल पुराना है, चूड़ियों का इतिहास: जानकारों की मानें तो फिरोजाबाद में चूड़ी का इतिहास करीब 150 साल पुराना है. फिरोजाबाद के रुस्तम उस्ताद को चूडियों का जनक कहा जाता है. फिलहाल, फिरोजाबाद में चूड़ियों के लगभग 96 कारखाने हैं.

यहां लगभग एक हजार करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है. इस कारोबार से शहर और आसपास के गांव में रहने वाले ढाई से तीन लाख लोग सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हैं. महिलाएं भी घर पर काम करके 300-400 रुपए प्रतिदिन कमा लेतीं है.

