देश भर में सुनी जाती है फिरोजाबाद की चूडियों की खनक; त्योहारों के हिसाब से बदलती है रंगों की डिमांड

फिरोजाबाद: कांच की रंग-बिरंगी चूड़ियों का जिक्र हो और फिरोजाबाद का नाम न आए? यह संभव ही नहीं है. यूपी ही नहीं पूरे भारत में यह जिला चूड़ियों का पर्याय माना जाता है. जैसे हमारे देश में हर मौसम में अलग-अलग त्योहार होते हैं. ठीक वैसे ही हर मौसम, हर त्योहार में फिरोजाबाद की चूड़ियों का रंग भी बदलता रहता है. कुछ समय पहले सावन की हरियाली में हरे रंग की चूड़ियां डिमांड में थीं. वहीं, अब नवरात्रि और करवा चौथ के लिए लाल रंग की चूड़ियां ट्रेंड में हैं. आइए जानते हैं, फिरोजाबाद में इन दिनों चूड़ियों की खनक कैसी है? यहां के चूड़ी निर्माता, कारोबारी क्या कहते हैं.

फिरोजाबाद के चूड़ी निर्माता पारस गर्ग बताते हैं, कि इस जिले के करोबार की रीढ़ चूड़ी उद्योग है. शहर के कारखानों में दिन-रात मजदूर काम करते हैं. इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है. यह न सिर्फ रोजगार का साधन है, बल्कि यहां के लोगों की आजीविका का सहारा भी है.

पारस गर्ग यह कहते हुए मायूस होते हैं, कि फैशन के बदलते दौर और महंगाई ने चूड़ियों की डिमांड कम कर दी है. महिलाएं मेटल और प्लास्टिक की चूड़ियां, कड़े पसंद करती हैं, जिसका सीधा असर कारोबार पर पड़ता है. हालांकि, वह ये भी बताते हैं, कि पारंपरित तौर पर कांच की चूड़ियां बेहद फायदेमंद हैं. नवजात बच्चा अपनी मां की चूड़ियों की खनक से पहचानता है. ऐसे ही कई पारिवारिक रिश्ते इन चूड़ियों से जुड़े होते हैं.

फिरोजाबाद की चूड़ियां. (Video Credit: ETV Bharat)

कैसी चूड़ियों की मांग ज्यादा: स्थानीय कारीगर बताते हैं, कि अब गुणवत्ता के साथ ही डिजाइन और पैकिंग पर ध्यान देना पड़ता है. आम दिनों में महिलाएं अपनी साड़ी, कपड़ों के मैच के हिसाब से चूड़ियां खरीदतीं हैं. त्योहार और मौसम के हिसाब से भी चूड़ियों की डिमांड बदलती रहती है. यूपी के अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों तक यहां की चूड़ियां पसंद की जाती हैं. इसके अलावा देश से बाहर भी इनकी सप्लाई होती है.

त्योहारों में बढ़ जाती है सेल: चूड़ी कारोबारी अंशुल गुप्ता बताते हैं, कि सावन के महीने में वैसे तो सभी रंग की चूडियों की डिमांड रहती है. लेकिन, महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां ही खरीदतीं हैं. इस बार बाजार में पहले की तुलना में काफी उछाल है. कारोबारी बताते हैं, कि सावन के महीने ने हरे रंग की चूड़ियां खूब बिकती हैं. करवाचौथ और दीवाली के आसपास लाल रंग की चूड़ियां बिकती हैं.