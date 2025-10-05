ETV Bharat / state

दो करोड़ की लूट का आरोपी पुलिस हिरासत से फरार; पेट दर्द के बहाने रुकवाया वाहन, फिर चकमा देकर भागा

गुजरात की कंपनी की वैन से लूटे गए थे रुपये, फिरोजाबाद पुलिस ने शनिवार को 6 बदमाशों को किया था गिरफ्तार.

बदमाश नरेश पुलिस को चकमा देकर भागा.
बदमाश नरेश पुलिस को चकमा देकर भागा.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 5, 2025

फिरोजाबाद : दो करोड़ रुपये की लूट में शामिल बदमाश पुलिस हिरासत से फरार हो गया. घटना रविवार दोपहर की है. पुलिस उसे माल बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी. इस दौरान पेट दर्द के बहाने वह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला. पुलिस की टीमें बदमाश की तलाश कर रहीं हैं.

इंस्पेक्टर मक्खनपुर चमन शर्मा ने बताया कि मक्खनपुर इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव घुनपई के पास 30 सितंबर को बदमाशों ने एक वैन को लूट लिया था. सुबह लगभग 5 बजे बदमाशों ने गुजरात की एक कंपनी के कैशवैन (GJ 18 EB 9724) को ओवरटेक कर रोक लिया था. हथियारों से लैस बदमाशों ने ड्राइवर पर असलहे की बट से हमला किया था.

शनिवार को पुलिस ने 6 बदमाशों को पकड़ा था : चालक को बंधक बनाकर गाड़ी में डाल दिया था. उसके बाद वैन में रखे 2 करोड़ रुपये लूट लिए थे. कुछ समय बाद यह वैन एक जगह से बरामद कर ली गई थी. बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया गया था. पुलिस के अथक प्रयासों के बाद शनिवार को कुल 6 बदमाशों को पकड़ा गया था.

पकड़े गए थे ये बदमाश : बदमाशों के कब्जे से एक करोड़ पांच हजार रुपये, 2 लग्जरी गाड़ियां, आईफोन आदि बरामद किए गए थे. गिरफ्तार आरोपियों में नरेश पुत्र राकेश कुमार उर्फ भूरी निवासी अरनी थाना खैर अलीगढ़, तुषार पुत्र राजकुमार निवासी मोदीनगर गाजियाबाद, दुष्यंत पुत्र मोहन सिंह निवासी ओम नगर खैर अलीगढ़, अक्षय पुत्र जयप्रकाश निवासी गाजीपुर दिल्ली, आशीष उर्फ आशू पुत्र प्रमोद निवासी बहादुरगढ़ हरियाणा, मोनू उर्फ मिलाप पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी जैतपुर आगरा शामिल थे.

फरार बदमाश नरेश के पास मिले थे 25 लाख : बदमाश नरेश, दुष्यंत और तुषार पर पहले से ही 25-25 रुपये हजार का इनाम घोषित था. बदमाश नरेश के कब्जे से 25 लाख रुपये भी पुलिस को मिले थे. पुलिस रविवार को सभी बदमाशों को जेल भेजने की तैयारी कर रही थी. इंस्पेक्टर मक्खनपुर चमन शर्मा ने बताया कि बदमाश को हम लोग माल की बरामदगी के लिए लेकर जा रहे थे. इसी दौरान नरेश पेट दर्द का बहाना बनाकर भाग निकला. उसकी तलाश की जा रही है.

