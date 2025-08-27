ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में 10 साल की बच्ची की हत्या; रस्सी से घोटा गया गला, खेत में मिला शव, गुस्साए ग्रामीणों का हंगामा - FIROZABAD NEWS

घटना फिरोजाबाद जिले के रजावली थाना क्षेत्र की है. घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें जांच-पड़ताल में जुट गई हैं.

Etv Bharat
फिरोजाबाद में बच्ची की मौत के बाद मौके पर जमा ग्रामीण. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 2:53 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में 10 साल की बच्ची की बेरहमी से रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को बाजरे के खेत मे फेंक दिया गया. घटना उस वक्त हुई जब बच्ची बकरियों को चराने के लिए खेत पर गई थी. घटना से गुस्साए लोगों ने टूंडला एटा रोड पर जाम लगा दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है. साथ ही घटना के खुलासे के लिए कई टीमों को लगाया है.

घटना फिरोजाबाद जिले के रजावली थाना क्षेत्र की है. स्थानीय लोगों के मुताबिक गांव नगला पाण्डे में रहने वाले देवेंद्र की 10 साल की बेटी काजल अपने पिता के साथ बकरियों को चराने के लिए खेत पर गई थी. पिता किसी काम से घर लौट आया था. लेकिन, जब वह फिर से खेत पर गया तो काजल नहीं मिली.

पिता ने जब उसकी तलाश की तो उसका शव बाजरे के खेत में पड़ा मिला. गले में रस्सी बंधी थी. आशंका है कि बालिका की हत्या रस्सी से ही गला घोटकर की गई है. घटना की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो वे उत्तेजित हो गए. ग्रामीणों ने टूंडला-एटा मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस के अलावा अन्य उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया. एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन किया गया है. घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है. जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः कर्ज बना काल! पहले 4 साल के बेटे की हत्या, फिर पति-पत्नी ने दी जान, 50 लाख के लोन से परेशान था कारोबारी

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में 10 साल की बच्ची की बेरहमी से रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को बाजरे के खेत मे फेंक दिया गया. घटना उस वक्त हुई जब बच्ची बकरियों को चराने के लिए खेत पर गई थी. घटना से गुस्साए लोगों ने टूंडला एटा रोड पर जाम लगा दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है. साथ ही घटना के खुलासे के लिए कई टीमों को लगाया है.

घटना फिरोजाबाद जिले के रजावली थाना क्षेत्र की है. स्थानीय लोगों के मुताबिक गांव नगला पाण्डे में रहने वाले देवेंद्र की 10 साल की बेटी काजल अपने पिता के साथ बकरियों को चराने के लिए खेत पर गई थी. पिता किसी काम से घर लौट आया था. लेकिन, जब वह फिर से खेत पर गया तो काजल नहीं मिली.

पिता ने जब उसकी तलाश की तो उसका शव बाजरे के खेत में पड़ा मिला. गले में रस्सी बंधी थी. आशंका है कि बालिका की हत्या रस्सी से ही गला घोटकर की गई है. घटना की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो वे उत्तेजित हो गए. ग्रामीणों ने टूंडला-एटा मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस के अलावा अन्य उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया. एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन किया गया है. घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है. जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः कर्ज बना काल! पहले 4 साल के बेटे की हत्या, फिर पति-पत्नी ने दी जान, 50 लाख के लोन से परेशान था कारोबारी

Last Updated : August 27, 2025 at 3:05 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDER IN FIROZABADGIRL CHILD MURDERED IN FIROZABADफिरोजाबाद में बच्ची की हत्याUP NEWSFIROZABAD NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

आज बच्चे-टीचर साथ डांस करते हैं, हम तो खुलकर बोल भी नहीं पाते थे...शुभांशु शुक्ला पहुंचे अपने स्कूल, बचपन की यादें शेयर कीं

यूपी में इको-टूरिज्म को लगेंगे पंख; लखीमपुर की चंदन चौकी में वेलनेस सेंटर, एडवेंचर एक्टिविटी की मिलेगी सुविधा, जानें योगी सरकार का प्लान

LDA का ऐलान; नई कॉलोनियों में जमीन देने वाले किसानों को 8 दिन में मिलेगा 4 गुना मुआवजा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दशहरा, दिपावली, छठ पर यात्रियों को राहत, रांची-गोरखपुर के बीच चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.