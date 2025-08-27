फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में 10 साल की बच्ची की बेरहमी से रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को बाजरे के खेत मे फेंक दिया गया. घटना उस वक्त हुई जब बच्ची बकरियों को चराने के लिए खेत पर गई थी. घटना से गुस्साए लोगों ने टूंडला एटा रोड पर जाम लगा दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है. साथ ही घटना के खुलासे के लिए कई टीमों को लगाया है.

घटना फिरोजाबाद जिले के रजावली थाना क्षेत्र की है. स्थानीय लोगों के मुताबिक गांव नगला पाण्डे में रहने वाले देवेंद्र की 10 साल की बेटी काजल अपने पिता के साथ बकरियों को चराने के लिए खेत पर गई थी. पिता किसी काम से घर लौट आया था. लेकिन, जब वह फिर से खेत पर गया तो काजल नहीं मिली.

पिता ने जब उसकी तलाश की तो उसका शव बाजरे के खेत में पड़ा मिला. गले में रस्सी बंधी थी. आशंका है कि बालिका की हत्या रस्सी से ही गला घोटकर की गई है. घटना की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो वे उत्तेजित हो गए. ग्रामीणों ने टूंडला-एटा मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस के अलावा अन्य उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया. एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन किया गया है. घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है. जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

