लखनऊ में फर्जी पते पर कराया GST रजिस्ट्रेशन; 2.11 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप, सरोजिनी नगर थाने में FIR दर्ज

जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पता निकला फर्जी: सरोजिनी नगर थाने की पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. फर्म के GST रजिस्ट्रेशन का पता लखनऊ का था. वहीं इसका बैंक खाता मसूरी देहरादून में है. मेसर्स कुमार सर्विस नाम की फर्म ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया था. पुलिस ने फर्म के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

लखनऊ: लखनऊ में फर्जी कागजात से इनवॉइस बनाकर एक फर्म ने सरकार से 2.11 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया. अधिकारियों की टीम जब इस मामले की जांच करने के लिए फर्म के रजिस्टर्ड पते पर पहुंची, तो वहां कोई फर्म थी ही नहीं. इसके बाद राज्य कर के सहायक आयुक्त संजय सिंह ने फर्जी फर्म बनाने वाले मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

फर्म के मालिक सचिन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज: कागजों पर इस फर्म का पता लखनऊ का दर्ज है, लेकिन इसका बैंक अकाउंट मसूरी, देहरादून की स्टेट बैंक की शाखा में है. सरोजिनी नगर थाने की टीम में मेसर्स कुमार सर्विस फर्म के मालिक सचिन कुमार के पते पर छापा मारने पहुंची. तब इस बात का खुलासा हुआ कि फर्म का पता फर्जी है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पता हिंद नगर, आशियाना रोड लखनऊ दर्ज है.

2.11 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया: जांच में सामने आया है कि फर्म ने पंजीकरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द माल मसूरी शाखा का खाता और फर्जी बिल का इस्तेमाल किया है. जून 2025 में फर्म ने बालाजी ट्रेडर्स से 11.73 करोड़ रुपये की इनवर्ट सप्लाई दिखाकर 2.11 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया. बालाजी ट्रेडर्स के रिटर्न में ऐसी कोई वास्तविक आपूर्ति नहीं पाई गई.

टैक्स चोरी के मामले में होगी सख्त कार्रवाई: राज्य कर अधिकारियों ने 15 मई 2025 को फर्म के रजिस्टर्ड पते पर छापेमारी की. वहां पर फर्म का कोई अस्तित्व नहीं मिला. राज्य कर के सहायक आयुक्त संजय सिंह ने बताया कि फर्म ने फर्जी कागजों के आधार पर इनवॉइस बनाकर टैक्स चोरी का प्लान बनाया था. फर्म के मालिक सचिन कुमार के खिलाफ सरोजिनी नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है.

