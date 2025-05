ETV Bharat / state

पलामू में कार पार्किंग को लेकर चली गोली! पुलिस ने दर्ज कr एफआईआर - FIRING IN PALAMU

पलामूः जिला में कार पार्किंग को लेकर गोली चली है. पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है. पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है. पार्किंग का विवाद पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर टाउन क्षेत्र के बारालोटा के श्रीराम पथ के इलाके की है. पूरे मामले में श्रीराम पथ के रहने वाले सुमित कुमार तिवारी ने मेदिनीनगर टाउन थाना में एक आवेदन दिया है. जिसके आधार पर मनीष पाठक नामक व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है. आवेदन देने वाले सुमित तिवारी ने लिखा है कि उनके घर के बाहर कार पार्किंग किया गया था. घर के सामने खड़ी कार को हटाने के लिए कहा गया था. इसी क्रम में आरोपी ने चाकू दिखाकर मारपीट शुरू कर दी. बाद में भी वहां से चले गए थे और कुछ देर बाद गेट को बंद कर दिया था. सुमित तिवारी ने पुलिस को बताया है कि गेट बंद करने के बाद वह घर में चले गए थे. इसी क्रम में मनीष पाठक नामक युवक मौके पर पहुंचा था और गोली मारने की धमकी दिया. बाद में आरोपी ने उसके गेट पर गोली चलाई है. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी अनुसंधान शुरू कर दिया है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. मेदिनीनगर के टाउन थाना देवव्रत पोद्दार ने बताया कि कार पार्किंग के विवाद को लेकर फायरिंग की घटना हुई है. पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही है. मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

