जोधपुर: शहर में अपराधियों की फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. शनिवार को उमेद स्टेडियम के पास चांद और सोहेल अपनी स्कूटी के साथ खड़े थे. तभी महामंदिर और उदयमंदिर के रहने वाले बदमाश बाबू, बंटी और एनसीआर वहां पहुंचे और उन पर फायरिंग कर दी. घटना के मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

फायरिंग के शिकार चांद और सोहेल ने बताया कि उनके एक साथी की पहले से बदमाशों के साथ अदावत चल रही थी. वे अपने साथी के साथ एक दिन पहले बदमाशों से बातचीत करने गए थे, लेकिन वहीं से रंजिश और बढ़ गई. इसी वजह से जब शनिवार को वे स्टेडियम के पास खड़े थे, तो बदमाशों ने देखते ही गोली चला दी. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाने शुरू किए. शुरुआती जांच में दो गैंगों की आपसी रंजिश को वजह माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है.

चांद और सोहेल नाम के दो युवकों पर फायरिंग (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें- जोधपुर में फायरिंग: कोचिंग सेंटर के पास चाय पी रही छात्रा को लगा छर्रा, बेनीवाल ने पुलिस पर उठाए सवाल

महामंदिर फायरिंग का भी नहीं खुला राज: इधर तीन दिन पहले महामंदिर इलाके में हुई फायरिंग का पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। इस घटना में घायल युवती को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन आरोपियों का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जरूर जुटाए हैं, मगर फायरिंग करने वालों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है.