बदला लेने के लिए एक साल बाद किया हमला, बीच सड़क पर की फायरिंग - Firing on the road in Jodhpur

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 12 hours ago

बदला लेने के लिए एक साल बाद किया हमला ( photo etv bharat jodhpur )

जोधपुर. एक युवक ने उसपर सालभर पहले हुई फायरिंग का बदला लेने के लिए अपने गुर्गों के साथ सोमवार को आरोपी को कार से दिनदहाड़े उतार कर बुरी तरह से पीटा. साथ ही लोगों को डराने के लिए उसने हवाई फायर भी​ किया. मामला शहर के कुड़ी भगतासनी थाना क्षेत्र के सेक्टर 6 का है. इस घटना में युवक को गंभीर चोटें आई है. उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इस घटना से मौके पर दहशत फैल गई. बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए. बदमाश अपनी स्कॉर्पियो से मौके से भाग गए, लेकिन कुछ दूर जाने पर गाड़ी का टायर फट गया. इसके बाद वे गाड़ी मौके पर छोड़ कर भाग गए. एडिशनल डीसीपी निशांत भरद्वाज ने बताया कि घायल युवक की पहचान पंकज चौधरी के रूप में हुई है. उसने पुलिस को बताया कि दिलीप जैन और उसके आदमियों ने उस पर हमला करवाया है. पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है. पुलिस की टीम बदमाशों की तलाश कर रही है. पढ़ें: पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में जंग, फायरिंग कर दी जान से मारने की धमकी यह है मामला: गौरतलब है कि गत वर्ष 23 मार्च को प्रताप नगर निवासी दिलीप जैन के गुरों का तालाब के पास स्थित घर के पास पंकज चौधरी ने एक जमीनी विवाद को लेकर उससे रंगदारी वसूलने के लिए उस पर फायरिंग करवाई थी, जिसमें दिलीप को छर्रे लगे थे. पंकज ने दिलीप पर एक जमीन खरीदने पर यह हमला करवाया था. जिसके लिए वह उससे रंगदारी वसूलना चाहता था. एक साल पहले उस घटनाक्रम में दिलीप जैन ने पंकज के खिलाफ प्रताप नगर में मामला भी दर्ज करवाया था, जिसमें पुलिस ने पंकज चौधरी को गिरफ्तार किया था.