गिरिडीह में फायरिंग, निजी गार्ड पर जानलेवा हमला

गिरिडीहः जिला में एक युवक को गोली मारी गई है. युवक की गर्दन पर हमला हुआ है. हमले में घायल युवक को स्थानीय मुखिया मुन्नालाल ने सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है. घायल युवक मुफ्फसिल थाना इलाके के कोरबेड़ा निवासी राज दशरथ टुडू (36 वर्ष) है. घायल युवक के अनुसार वह निजी गार्ड की नौकरी करता है.

मंगलवार की शाम को वह ड्यूटी से वापस घर जा रहा था. वह बाइक पर सवार था और जैसे ही एएनएम कॉलेज के पास पहुंचा तो पीछे से एक बाइक पर आ रहे तीन युवकों ने उसपर गोली चला दी. गोली उसके गर्दन पर लगी. इधर अस्पताल लाने के बाद युवक के जख्म का इलाज किया गया. वहीं एक्सरे करवाया गया. एक्सरे में गोली नहीं मिली है.

बरहमोरिया पंचायत के मुखिया मुन्नालाल ने बताया कि मंगलवार शाम में वह गिरिडीह से घर जा रहा था. अभी वह एएनएम कॉलेज के समीप पंहुचा तो देखा कि घायल अवस्था में राज जमीन पर गिरा पड़ा है. उसने पहले घायल को उठाया फिर पुलिस को सूचित करते हुए राज को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया. उसने पूछताछ की तो घायल ने बताया कि तीन अज्ञात युवकों ने हमला किया है.

घायल का यह भी कहना था कि उसके ऊपर गोली चलायी गई है. यह भी बताया कि वह जब बदडीहा से आगे बढ़ते हुए जैसे ही बरहोमोरिया की तरफ बढ़ा तो बाइक पर सवार तीनों युवकों ने पहली गाली बकी फिर गोली मार दी. मुन्नालाल ने बताया कि राज गार्ड का काम करता है जबकि उसकी पत्नी पारा टीचर है. मुन्ना ने यह भी बताया कि आसपास के लोग भी कह रहे हैं कि गोली की आवाज सुनी गई है.