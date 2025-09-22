रांची में पुलिस के गश्ती दल पर फायरिंग, हवलदार घायल
रांची में अपराधियों ने पुलिस के पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग कर दी. घटना में एक हवलदार घायल हो गए हैं.
रांचीः राजधानी में अपराधी लगातार दुस्साहस दिखा रहे हैं. ताजा मामला रांची के खलारी इलाके का है. यहां रात के समय गश्त कर रहे जवानों पर मास्क लगाए अपराधियों ने फायरिंग कर दी. इस गोलीबारी में खलारी थाना के एक हवलदार घायल हो गए हैं.
चेकिंग के दौरान हुई फायरिंग
पुलिस पर फायरिंग की वारदात रविवार की देर रात को अंजाम दी गई. गोलीबारी में झारखंड पुलिस के हवलदार राम शरीक शर्मा घायल हो गए हैं. हवलदार के पांव में गोली लगी है और उनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है. घटना के संबंध में खलारी थाना प्रभारी जयदेव टोप्पो ने बताया कि रविवार की देर रात पुलिस की एक पार्टी नियमित गश्त पर थी.
इसी दौरान खलारी के पूर्वी राय में वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा था. चेकिंग अभियान के दौरान ही नकाब से मुंह ढके दो संदिग्ध सड़क के किनारे दिखाई दिए, जिन्हें देखकर पुलिस की टीम ने उन्हें रोकना चाहा लेकिन तभी कुछ दूर खड़े एक उजले रंग की कार में सवार कुछ अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.
अपराधी मौके से फरार
फायरिंग की वजह से पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई. एक गोली हवलदार को लग गई जिसके बाद वहां मौजूद बाकी पुलिसकर्मी उसे देखने लगे. इसी का फायदा उठाकर गोलीबारी करने वाले अपराधी मौके से फरार हो गए. पुलिस वालों के द्वारा कुछ देर उनका पीछा भी किया गया लेकिन वे फरार होने में कामयाब हो गए.
घायल हवलदार को अस्पताल भेजा गया
अज्ञात अपराधियों के द्वारा की गई गोलीबारी में घायल हवलदार को इलाज के लिए रांची स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर है. मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने घायल हवलदार का बयान भी लिया है. वहीं जिस कार से अपराधी आए थे, उसकी तलाश के लिए इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है.
कोयला तस्कर और पशु तस्कर जांच जारी
यह भी बताया जा रहा है कि रात के समय खलारी में पशु और कोयला तस्कर दोनों ही एक्टिव रहते हैं. संभावना जताई जा रही है कि तस्करी के लिए अपराधी सड़क पर जुटे थे. इसी दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी वहां पहुंच गई. पकड़े जाने के भय से अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए.
