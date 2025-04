ETV Bharat / state

नाकाबंदी के दौरान बदमाशों व पुलिस के बीच फायरिंग, हिस्ट्रीशीटर को लगी गोली - FIRING ON POLICE

पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ ( ETV Bharat Bhilwara )

Published : April 30, 2025 at 10:45 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 11:30 AM IST

भीलवाड़ा : जिले की हमीरगढ़ पुलिस ने हथियार सप्लाई की सूचना पर नाकाबंदी की. इस दौरान पुलिस व बदमाश आमने-सामने हो गए और बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी. इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हिस्ट्रीशीटर को गोली लगी है. उसे भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस ने इस मामले में तीन साथी युवकों को भी डिटेन किया है. बदमाश के पैर में गोली लगी : भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि बुधवार सुबह हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में हथियार सप्लाई की सूचना मिली, जिस पर प्रोबेशनर आईपीएस जतिन जैन और हमीरगढ़ थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बदमाशों को रोकने के लिए हमीरगढ़ थाना क्षेत्र इको पार्क के पास नाकाबंदी की. नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी. इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें बदमाश सिकंदर के पैर में गोली लगी है. उसको भीलवाड़ा की महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है और आगे की जांच की जा रही है. पढ़ें. गो तस्कर और बजरंग दल कार्यकर्ताओं में मुठभेड़, एक को लगी गोली

