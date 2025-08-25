ETV Bharat / state

अलीगढ़ में चेकिंग के दौरान दरोगा पर फायरिंग; मोटरसाइकिल में लगी गोली, पुलिस युवक की तलाश में जुटी - ALIGARH NEWS

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.

पिसावा कोतवाली
पिसावा कोतवाली (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 8:43 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 9:03 PM IST

अलीगढ़ : जिले में थाना पिसावा क्षेत्र के जलोखरी इलाके में दरोगा पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है. सोमवार सुबह गश्त के दौरान बाइक रोकने पर एक युवक ने फायरिंग कर दी. गोली मोटरसाइकिल में लगी है. फायरिंग के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.


कई धाराओं में मुकदमा दर्ज : पुलिस के मुताबिक, 25 अगस्त (सोमवार) सुबह उपनिरीक्षक गौरव कुमार जलोखरी क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने आरोपी भीष्मपाल उर्फ विकास की बाइक को रोक लिया. इस दौरान आरोपी ने फायर झोंक दिया. गोली दरोगा की मोटरसाइकिल में जा धंसी. फायरिंग की घटना से वहां मौजूद लोगों में भगदड़ जैसे हालात बन गए. गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. दरोगा ने तत्काल इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी, जिसके बाद क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस आरोपी के परिजनों से पूछताछ कर रही है.


क्षेत्राधिकारी इगलास महेश कुमार ने कहा कि आरोपी की तलाश में टीमें जुटी हुई हैं. जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मी पर फायरिंग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी को कठोर सजा दिलाई जाएगी, हालांकि मौके पर फिलहाल शांति है, लेकिन ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है. इस घटना ने पुलिस गश्त के दौरान सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

