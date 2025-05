ETV Bharat / state

कोटपूतली बहरोड : जिले के नीमराणा के मोल्हडिया में बने होटल हाईवे किंग पर ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद जांच एनआईए को सौंपी गई थी. इस पर सोमवार को NIA की टीम ने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में 10 ठिकानों पर रेड डाली. NIA जांच में सामने आया कि होटल पर कनाडा में बैठा खालिस्तानी आतंकी भारत में दहशत फैलाकर अवैध वसूली करना चाहता है. अब नीमराना केस की जांच NIA कर रही है. करीब 6 महीने पहले नीमराणा के मोल्हड़िया में होटल हाईवे किंग पर दो बदमाशों ने फायरिंग की थी. इसकी जांच NIA कर रही है. बहरोड के अडिन्द गांव में NIA की टीम की दबिश की जानकारी नहीं है. : कृतिका यादव, DSP, बहरोड 8 सितंबर को दो बदमाशों ने की थी ताबड़तोड़ फायरिंग : मामला 8 सितंबर 2024 की सुबह का है. दो बदमाशों ने होटल हाईवे किंग के बाहर और अंदर करीब 35 राउंड फायर किए थे. हमले का उद्देश्य दहशत फैलाना और होटल प्रबंधन से फिरौती वसूलना था. हमलावरों की पहचान बंबीहा गैंग के सदस्यों के रूप में हुई थी, जिनका संबंध अर्श डल्ला के आतंकवादी नेटवर्क से था. उन्होंने प्रतिबंधित हथियारों का उपयोग किया और होटल के मालिक व प्रबंधक को धमकाया.

