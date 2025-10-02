ETV Bharat / state

पानीपत में कांग्रेस नेता के चचेरे भाई पर फायरिंग, दिनेश मलिक को तीन गोलियां लगी, दिल्ली रेफर

Firing in Panipat: पानीपत के सींक गांव में शादी समारोह के दौरान कांग्रेस नेता के भाई दिनेश मलिक को तीन गोलियां लगीं, हालत गंभीर.

Firing in Panipat
Firing in Panipat (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2025 at 7:37 AM IST

2 Min Read
पानीपत: सींक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग हो गई. घटना में दिनेश मलिक नामक युवक को तीन गोलियां लगीं. बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस नेता अनिल मलिक का चचेरा भाई है और पेस्टीसाइड कंपनी में काम करता है. शादी के दौरान अचानक कुछ युवकों का दिनेश से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते गोली चल गई. तीन गोली दिनेश को लगी.

गंभीर रूप से घायल दिनेश को पहले पानीपत के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली रेफर करना पड़ा. जहां उसका इलाज जारी है.

पानीपत में कांग्रेस नेता के चचेरे भाई पर फायरिंग (Etv Bharat)

पुरानी रंजिश बनी हमले की वजह: जानकारी के अनुसार, घटना रात करीब पौने 9 बजे की है. मोहित उर्फ गनधी, रिंकू उर्फ टीनू और उनके पांच अन्य साथी शादी समारोह में पहुंचे. वहां दिनेश मलिक से पहले उनकी कहासुनी हुई और फिर रिंकू ने फायरिंग कर दी. पहली गोली दिनेश के कान के पास से निकल दीवार में जा लगी, जबकि दो गोलियां उसकी छाती और ठोड़ी पर लगीं. परिजनों का कहना है कि हमले की वजह पुरानी रंजिश हो सकती है.

गांव वालों ने दो आरोपियों को पकड़ा: फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत दिखाते हुए दो हमलावरों को पकड़ लिया और तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया. हालांकि पुलिस ने अब तक आधिकारिक रूप से आरोपियों की पुष्टि नहीं की है. गांव में दहशत का माहौल है और लोग घटना से स्तब्ध हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज व चश्मदीदों के बयान जुटा रही है.

परिजनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग: घटना के बाद दिनेश के परिजन सदमे में हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. परिवार ने कहा कि गांव में लगातार तनाव बना हुआ था, लेकिन किसी ने इस तरह की घटना की कल्पना नहीं की थी. दिनेश की हालत नाजुक बनी हुई है और दिल्ली में उसका इलाज चल रहा है. परिजनों ने पुलिस से ये भी कहा है कि बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी सजा दिलाई जाए.

