चौसा पावर प्लांट के ठेकेदार पर अंधाधुंध फायरिंग, सिर, जंघा और पीठ में लगी गोली - BUXAR FIRING

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 26, 2025 at 2:29 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 2:44 PM IST 3 Min Read

बक्सर: बिहार के बक्सर में लागातार 4 हत्याएं का मामला शांत भी नहीं हुआ कि एक बार बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है. इसबार चौसा पावर प्लांट के ठिकेदार को निशाना बनाया गया है. ठेकेदार पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में 3 से 4 गोली ठेकेदार को लगी है जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं. घटना जिले के चौसा थर्मल पावर प्लांट के मुख्य गेट की बतायी जा ररी है. हैरानी की बात है कि पावर प्लांट की सुरक्षा में सीआईएसएफ जवानों की तैनाती की गयी है. इसके बावजूद अपराधी आए और ठेकेदार को गोली मारकर चलते बने. इधर, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुट गयी है. बक्सर में ठेकेदार पर फायरिंग (ETV Bharat) 3 से 4 गोली मारी: मिली जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा गोला के रहने वाले ठेकेदार अर्जुन यादव को गोली मारी गयी है. सोमवार को अपने वाहन में सवार होकर चौसा पावर प्लांट के अंदर प्रवेश कर रहे थे. तभी बाइक सवार अपराधियो ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. अर्जुन यादव के सिर, जंघा और पीठ में 3 से 4 गोली लगी है.

