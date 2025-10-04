ETV Bharat / state

दुकान पर बैठे युवक पर फायरिंग, सीने में लगी गोली

भीलवाड़ा

October 4, 2025

भीलवाड़ा: जिले के आसींद थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में एक कार में सवार होकर आए चार बदमाशों ने दुकान पर बैठे युवक को गोलीमार कर घायल कर दिया. अचानक हुई घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही आसींद थानाधिकारी पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे. घायल युवक को ग्रामीणों की सहायता से पहले आसींद और बाद में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. आसींद के पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि फायरिंग में घायल युवक विनोद सिंह फूलदा गांव का है. वह प्रतापपुरा गांव में एक दुकान पर बैठा था. इसी दौरान कार में सवार होकर आए चार बदमाशों ने उस पर गोली चला दी. पढ़ें: व्यापारी पर फायरिंग, मुख्यमंत्री के घर से चंद कदमों की दूरी पर वारदात