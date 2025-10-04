दुकान पर बैठे युवक पर फायरिंग, सीने में लगी गोली
भीलवाड़ा के प्रतापपुरा गांव में कार सवार चार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी. युवक गंभीर घायल है.
Published : October 4, 2025 at 8:22 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के आसींद थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में एक कार में सवार होकर आए चार बदमाशों ने दुकान पर बैठे युवक को गोलीमार कर घायल कर दिया. अचानक हुई घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही आसींद थानाधिकारी पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे. घायल युवक को ग्रामीणों की सहायता से पहले आसींद और बाद में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.
आसींद के पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि फायरिंग में घायल युवक विनोद सिंह फूलदा गांव का है. वह प्रतापपुरा गांव में एक दुकान पर बैठा था. इसी दौरान कार में सवार होकर आए चार बदमाशों ने उस पर गोली चला दी.
उन्होंने बताया कि गोली युवक के सीने में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि फायर करने वालों में शामिल एक युवक फूलदा गाव का ही निवासी है. फायरिंग के कारण अभी सामने नहीं आए हैं.
पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि घटना के बाद इलाके में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी. अभी तक इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है. पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया है. युवकों के पास अवैध हथियार कहां से आया, इस बिंदु सहित तमाम बिंदुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. युवक का जिला अस्पताल में ऑपरेशन किया जा रहा है.